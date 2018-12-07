На Камчатке осудили участников банды ловцов краснокнижных кречетов

Суд вынес приговор шести участникам и организатору группы, ловившей кречетов в Камчатском крае. Мужчин признали виновными в том, что в октябре 2017 года они поймали четырех занесенных в Красную книгу РФ птиц в районе реки Анапка в Карагинском районе.

Как установили следствие и суд, в дальнейшем злоумышленники собирались продать кречетов. Но преступление было выявлено сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю и сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю. После осмотра орнитологом птиц вернули в природу.

"У злоумышленников изъяты многочисленные орудия лова, оружие и боеприпасы, средства связи, приспособления для хранения и содержания в неволе добытых птиц, а также все необходимое для жизнедеятельности злоумышленников вдали от населенных пунктов", - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Своими действиями браконьеры нанесли ущерб на сумму около восьми миллионов рублей.

По решению суда организатору преступной группы предстоит провести шесть лет в колонии общего режима. Остальные члены банды получили условные сроки: три - по четыре года, еще три - по три.