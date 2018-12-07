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07.12.2018 08:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нашли пропавшего в ЕАО девятилетнего мальчика

Текст: Дина Непомнящая

Девятилетнего мальчика, пропавшего в поселке имени Тельмана Смидовичского района, обнаружили спустя сутки.

Фото: Пресс-служба СК ЯНАО
Пропавшую в ямальской тундре девочку нашли живой

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Еврейской автономной области, сейчас с ребенком общаются психологи и следователь. Они выяснят причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, мальчик исчез 6 декабря. Его искали полицейские, сотрудники Росгвардии и волонтеры из ЕАО, к ним присоединились хабаровские добровольцы.

Специалисты СК проводят процессуальную проверку по факту происшествия.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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