Нашли пропавшего в ЕАО девятилетнего мальчика

Девятилетнего мальчика, пропавшего в поселке имени Тельмана Смидовичского района, обнаружили спустя сутки.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Еврейской автономной области, сейчас с ребенком общаются психологи и следователь. Они выяснят причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, мальчик исчез 6 декабря. Его искали полицейские, сотрудники Росгвардии и волонтеры из ЕАО, к ним присоединились хабаровские добровольцы.

Специалисты СК проводят процессуальную проверку по факту происшествия.