На Вятке нашли новый вид звероящера, жившего 260 млн лет назад

В Кировской области нашли останки древнего хищника, который жил на Земле 260 миллионов лет назад. Звероящер хранился в Вятском палеонтологическом музее с 1998 года, но его кости изучили только сейчас, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего экспозиционно-выставочным отделом музея Леонида Кавардакова.

Хищника решили назвать в честь старого названия города Котельнич - Кокшаров. Ученые опишут его по фрагменту нижней челюсти и найденным костям скелета в научной статье, которая как раз готовится к публикации. По словам Кавардакова, кокшаров был размером с небольшую собаку и имел массивный череп.

Скелеты древних животных на территории Кировской области находят с 1933 года. За 25 лет местные палеонтологи обнаружили более 20 новых видов. Предполагается, что 250 миллионов лет назад Соколья гора под Котельничем была частью древней реки, у берегов которой жили растительноядные и хищные рептилии: горгонопсы, суминии, дицинодонты, пареазавры, эмеролетеры, тероцефалы и ругие. Их скелеты сейчас хранятся в Вятском палеонтологическом музее.

Напомним, в июне этого года в Кировской области нашли черепа и части скелетов "горыныча".