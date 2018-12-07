Полпред президента посетил стройплощадку ЖК "Любимов" в Березниках

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главным федеральным инспектором по Пермскому края Сергеем Половниковым проинспектировал ход строительства жилого комплекса "Любимов" в Березниках.

В него смогут переехать более 14 тысяч березниковцев из зоны техногенной аварии. Во время визита проведен осмотр строительства домов второй очереди, которые, согласно утвержденному правительственной комиссией плану, должны быть сданы в 2019 году. Строительство всех 13 домов второй очереди уже идет. В начале месяца объявлены конкурсы на строительство еще четырех 16-этажных домов. Согласно документам, они будут введены в эксплуатацию в 2020 году.

Во время обсуждения планов строительства и ввода жилых домов и социальной инфраструктуры Игорь Комаров отметил, что важно реально оценивать условия строительства. Полпред поручил краевому минстрою рассмотреть возможность синхронизации графиков строительство жилых домов и социальной инфраструктуры, чтобы школа и детский сад были готовы принять маленьких жильцов, которые те заедут в новые дома.

Максим Решетников подчеркнул, что важно при строительстве выдерживать как сроки, так и качество жилья.

- Мы понимаем, что люди ждут свои квартиры давно. Они хотят поскорее переехать и обжить новые квартиры, и не переживать, что где-то что-то отвалится и из-за недоделок. Ради того, чтобы уложиться в сроки, нельзя жертвовать качеством, - сказал глава региона.

Также Игорю Комарову показали детский сад на 240 мест, который строители готовят к сдаче. По словам его заведующей Светланы Журавлевой, группы уже начали формироваться, в садик уже звонят родители с просьбами принять детей. Все поступившие запросы родителей приняты, и детишки придут сюда уже после новогодних праздников. Детский сад уже укомплектован персоналом. Детский сад оснащен необходимым оборудованием, что даст маленьким березниковцам возможность изучать робототехнику.

- Наш детский сад также входит в краевой проект "Детский техномир". Для занятий у нас оборудован кабинет раннего конструирования и робототехники. В нем детки с раннего возраста могут собирать роботов и движущиеся механизмы, - отметила Светлана Журавлева. - Самым актуальным для нас является современный пищеблок, в котором установлен пароконвектомат. Это устройство позволяет готовить диетическое питание. Оно подходит для детей с пищевыми аллергиями.

Также детский сад оборудован для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на каждом этаже трехэтажного детсада есть специальный санузел для маломобильных групп населения, есть лифт, который позволит детям с особенностями здоровья подниматься на любой этаж.

На текущий момент в Березниках признаны аварийными 123 дома, нуждающимися в переселении признаны порядка 14 тысяч человек. В микрорайоне "Любимов" уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка трех тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 года в ЖК "Любимов" будут возведены дома на шесть тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 тысяч человек.

Ход строительства нового микрорайона в Березниках находится под контролем аппарата полномочного представителя президента в ПФО и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.

После посещения Березников полпред провел в краевой столице совещании, на котором шла речь о подготовке к реализации национальных проектов, обозначенных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года.

Как отметил Игорь Комаров, Пермский край находится в высокой степени готовности к реализации нацпроектов.

- Сформированы проектные офисы, определены основные задачи и их параметры по всем 12 направлениям. Сегодня на совещании мы выделили проблемные области и вопросы, требующие дальнейшей работы. Я думаю, после того как мы зафиксируем и финансовые параметры, есть основания считать, что Пермский край быстро скорректирует программы и приступит к их эффективной реализации, - сказал Игорь Комаров. - Мы обсудили проблемные вопросы: смертности населения, обеспеченности врачами. Особое внимание - темпам строительства жилья, а также расселению аварийного жилья и работе с дольщиками. Те программы и планы, что представил край, думаю, соответствуют ожиданиям и это внушает оптимизм. Очень важно продолжать эту работу дальше.

- Для нас проведенное совещание очень важно. Полпред Игорь Комаров приехал в наш край, посетив уже много до этого регионов и поэтому их опыт, их "шишки" можно сказать, теперь известны нам. Такой обмен опытом очень важен для нас, - отметил Максим Решетников. - Мы очень подробно обсудили тему жилищного строительства. Вступили в силу изменения федерального законодательства, которые существенно изменили правила игры на этом рынке. И далеко не все строительные компании успели к ним адаптироваться. Кроме того, законодатель поставил нас в ряде случаев в очень жесткие рамки. Поэтому в целом, конечно, говорить об успехах преждевременно . Но главное, что работа развернута, понимание, куда двигаться, есть. Благодаря нацпроектам мы стали видеть перспективы развития более комплексно и появились дополнительные ресурсы.