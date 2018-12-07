В Балаково два человека пострадали после взрыва газового баллона

В пятницу утром в гараже одного из предприятий на улице Рабочей в городе Балаково Саратовской области начался пожар, причиной которого, по предварительной информации, стал взрыв газового баллона.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

- В результате происшествия пострадали двое рабочих предприятия, находившихся в гараже в момент возгорания. Они госпитализированы с ожогами средней степени, - уточнили в ведомстве. - Пожар на площади в 100 квадратных метров тушили силами 20 пожарных с привлечением пяти автоцистерн. Через два часа после сообщения о возгорании пожар был потушен.