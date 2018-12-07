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07.12.2018 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии осудили поджигательницу шести домов

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии осудили поджигательницу шести домов из деревни Ягул Кизнерского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия
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49-летняя женщина устроила поджоги еще в 2016-2017 годах. Все случаи она совершала ночью, будучи пьяной. Три из них сумела довести до конца, то есть дома пострадавших полностью сгорели. В одном из случаев погибла 6-летняя девочка, которая во время пожара испугалась и спряталась за печью.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК России ("Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного имущества, совершенное путем поджога").

Сама обвиняемая во время расследования сказала, что поджигала дома, так как является председателем уличного комитета, а селяне не исполняли ее требования по принятию мер пожарной безопасности. Экспертиза показала, что женщина была вменяемой. Суд назначил ей наказание 3,5 года в колонии-поселении. Столь мягкий приговор, учитывая гибель ребенка, в прокуратуре объяснили рядом смягчающих обстоятельств: явка с повинной, раскаяние, признание вины, состояние здоровья. Кроме того, умысла на убийство у женщины не было.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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