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07.12.2018 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Сотрудники уфимского Поисково-спасательного отряда спасли из заточения в бидоне двухлетнюю малышку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Фото: depositphotos.com
В Уфе спасли застрявшего в стиральной машинке мальчика

Произошел курьезный случай шестого декабря. Девочка играла в "домик", залезала и вылезала из бидона, но вдруг уперлась коленками в узкую часть бидона и застряла. Мама попыталась помочь малышке, но ничего не получилось. Тогда женщина позвонила спасателям.

Заплаканного и перепуганного ребенка вызволяли несколько спасателей одновременно. Они пытались успокоить малышку, давая рацию и предлагая игрушки, чтобы она расслабилась и было легче ее вытащить. Но девочка продолжала плакать и упираться. В итоге совместными усилиями пленницу все-таки освободили и передали маме.

- Врач осмотрел малышку и не нашел у нее никаких видимых повреждений, - уточнила начальник пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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