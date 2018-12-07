Полиция Петербурга не нашла нарушений в фонде Сокурова

Полиция Петербурга отчиталась о проверке фонда "Открытые интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. По итогам проверки противоправных действий не выявлено, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Главке отмечают, что интерес к фонду полиция проявила после заявления от бывшего сотрудника, который сообщил о том, что в фонде происходит хищение денег, выделенных для производства кино.

Полиции Петроградского района хватило одного дня, чтобы провести всестороннюю проверку фактов. В итоге никаких нарушений ведомство не обнаружило и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Формулировка - "в связи с отсутствием состава преступления".

Накануне режиссер был госпитализирован. Причиной стала плановая операция на ноге. Планируется, что до конца недели Александра Сокурова выпишут.