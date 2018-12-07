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07.12.2018 17:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Петербурге главе FIA подарили гильзу от снаряда

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт получил подарок на память о визите в Санкт-Петербург. Глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов вручил ему гильзу от снаряда, которым был произведен выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь Генеральной ассамблеи FIA, которая в России проводится впервые.

Фото: robertshwartzman/Instagram.com
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Отвечая на вопрос журналистов, почему в этом году мероприятие проводится именно в России, Кирьянов отметил, что ассамблея проводится раз в два года в разных странах - членах FIA. Не единожды бывая на этих мероприятиях, президент РАФ принял решение, что "мы можем организовать это не хуже, а может быть, и лучше". Жан Тодт от имени международной ассоциации принял приглашение. В разговоре с журналистами он отметил, что на него произвело большое впечатление российское гостеприимство и высочайший уровень организации, в том числе встреча с президентом РФ.

- Я очень рад находиться в Петербурге, - отметил он. - Мы заканчиваем очень тяжелый сезон, подводим итоги генеральной ассамблеи. Роль главы FIA для меня очень важна. У меня впереди много лет работы, и в будущем многое предстоит сделать.

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о том, какой импульс отношениям России и FIA может придать нынешняя встреча на берегах Невы, Жан Тодт отметил, что это прекрасная возможность поддержать контакты и наладить новые.

- Мы рады тем встречам, которые у нас состоялись в Санкт-Петербурге, и рассматриваем очень позитивно перспективы контактов с Россией на будущее, - добавил он.

Фото: Uwe Anspach/dpa via AP
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Глава FIA также добавил, что санкции против России не помешали собрать весьма представительный автофорум, потому что гонщики, автоспорт и улучшение дорожной инфраструктуры в интересах всех автомобилистов - вне политики.

В деловой части ассамблеи значилось более 50 мероприятий, "на которых определится мировая политика автоспорта на ближайший год", отмечают организаторы. Завершится ассамблея сегодня вечером церемонией награждения чемпионов мира по автомобильному спорту Prize Giving Gala 2018. Ожидается, что в ней примут участие чемпионы Мира по ралли Себастьян Ожье и Жюльен Инграссиа, а также успешно завершившие сезон Джордж Расселл ("Формула 2") и Мик Шумахер (европейская "Формула 3"). Кроме них в Петербург прибыли обладатели второго и третьего места "Формулы 1", пилоты команды Ferrari Себастьен Феттель и Кими Райкконен, а самфы ожидаемый гость церемонии - лидер "королевских гонок" британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas F1 Team - Льюис Хэмилтон.

Спорт Виды спорта Автомото Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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