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07.12.2018 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге тренер спортшколы незаконно собрал с учеников 330 тыс руб

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Невский районный суд Петербурга передано уголовное дело в отношении тренера по водному поло детской спортивной школы "Невская волна". Педагога подозревают в мошенничестве на 330 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, мужчине вменяют то, что с ноября 2015 по август 2016 года он собирал с родителей своих учеников деньги на спортивные сборы.

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Предполагалось, что средства пойдут на размещение в гостиницах и питание подростков.

В прокуратуре Санкт-Петербурга "РГ" рассказали, что юные спортсмены действительно ездили на соревнования в другие города. Однако все расходы по их проживанию брала на себя принимающая сторона.

Когда эта история вскрылась, на тренера завели уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчина предъявленных ему обвинений не признает.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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