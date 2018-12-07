В Петербурге тренер спортшколы незаконно собрал с учеников 330 тыс руб

В Невский районный суд Петербурга передано уголовное дело в отношении тренера по водному поло детской спортивной школы "Невская волна". Педагога подозревают в мошенничестве на 330 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, мужчине вменяют то, что с ноября 2015 по август 2016 года он собирал с родителей своих учеников деньги на спортивные сборы.

Предполагалось, что средства пойдут на размещение в гостиницах и питание подростков.

В прокуратуре Санкт-Петербурга "РГ" рассказали, что юные спортсмены действительно ездили на соревнования в другие города. Однако все расходы по их проживанию брала на себя принимающая сторона.

Когда эта история вскрылась, на тренера завели уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчина предъявленных ему обвинений не признает.