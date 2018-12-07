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07.12.2018 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге раскрыли учителей, пустившихся "во все тяжкие"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывших учителей химии и физики, решивших последовать примеру героя сериала "Во все тяжкие".

Педагоги, как следует из материалов уголовного дела, производили и сбывали психотропное вещество амфетамин, причем в особо крупном размере. Им предъявлено обвинение в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ, сообщает официальный сайт прокуратуры по Санкт-Петербургу.

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По версии следствия, именно профессиональная подготовка по химии и физике позволила обвиняемым изготовить наркотик.

Следователи установили, что роли в этом тандеме распределялись так: один педагог изготовлял амфетамин по предварительным заказам, а второй - находил заказчиков и сбывал им препарат. Для производства этого психотропного вещества на территории Выборгского района Ленинградской области была создана специальная химическая лаборатория.

В деле шесть эпизодов. По оценкам следствия, с мая 2017 года по февраль 2018 было изготовлен 1 килограмм 285 граммов амфетамина. Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба с наркотиками
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