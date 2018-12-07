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07.12.2018 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестовали адвоката капитана украинского катера

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя определил наказание за публикацию запрещенной символики террористической организации адвокату Эмилю Курбединову. Он известен в Крыму как защитник участников запрещенных в РФ террористической организации "Хизб-ут Тахрир" и крымскотатарского меджлиса, а в последний месяц - капитана задержанного за провокацию в Черном море украинского катера "Никополь" Богдана Небылицы.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
В Крыму задержан активист украинского вооруженного батальона

Курбединов обвинен по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами). Поводом для составления протокола Центром по противодействию экстремизму МВД РК стало размещение в соцсети Facebook на странице Курбединова постов с символикой запрещенной организации и призывами к участию в ее деятельности.

Эти публикации были сделаны еще в 2013 году, но, по мнению правоохранителей, несмотря на предостережения, они так и не были удалены с его аккаунта. Причем в январе 2017-го Курбединов уже подвергся административному аресту на 10 суток за аналогичное нарушение, но совершенное в другой популярной соцсети.

Суд еще накануне приступил к рассмотрению дела Курбединова, и сразу же стало ясно, что защитники адвоката избрали тактику затягивания судебного процесса: они буквально завалили суд разного рода формальными ходатайствами, большинство из которых отклонялось. Продлившееся вчера до позднего вечера заседание продолжилось в пятницу.

Сам Курбединов, как и его защитники, назвал обвинения в свой адрес надуманными и политически мотивированными. Адвокаты акцентировали внимание на то, что рассматриваемые публикации в соцсети сделаны до 2014 года, когда Крым еще находился в украинской юрисдикции. Следовательно, об умысле нарушения закона говорить нельзя, как и предъявлять к ним претензии по законам РФ.

Но судья Антон Цыкуренко отклонил эти доводы, счел вину Эмиля Курбединова доказанной и постановил решение: административный арест на пять суток.

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