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07.12.2018 17:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовчанин украл уличную гирлянду стоимостью 120 тысяч рублей

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону работники уголовного розыска раскрыли кражу новогодней гирлянды стоимостью 120 тысяч рублей. Светодиодное украшение планировалось разместить на одной из городских улиц.

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Инцидент произошел в Пролетарском районе донской столицы. С заявлением о пропаже иллюминации в правоохранительные органы обратился владелец подрядной организации. Сотрудники полиции изучили записи камер наружного наблюдения и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Похитителем оказался 79-летний местный житель.

"Как выяснилось, рабочие собирались украсить ею улицу, отвлеклись на пару минут, а после она пропала. Подозреваемый гирлянду продать не успел, и она возвращена владельцу", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Кстати

На украшение Ростова-на-Дону к Новому 2019 году из городской казны будет потрачено 9,6 миллиона рублей. На Театральной площади появится композиция из флагов и декоративных панно. На площади Советов установят Деда Мороза и Снегурочку, в парке культуры и отдыха имени Горького - композицию "Жар-птица". Арки из еловых ветвей и новогодних игрушек украсят улицу Пушкинскую, а светящиеся цифры "2019" будут размещены на пересечении Садовой и переулка Соборного.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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