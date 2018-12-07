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07.12.2018 20:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге 21 хакера будут судить за взлом данных аэропорта

В суд передано уголовное дело в отношении 21 хакера. Члены преступного сообщества обвиняются во взломе базы данных екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, с декабря 2015 года по апрель 2016 года злоумышленники распространяли в Сети вредоносное программное обеспечение, с помощью которого был получен доступ к данным банков, туркомпаний, различных организаций, в числе которых оказался и аэропорт Кольцово. По версии следствия, таким образом было похищено 1,2 миллиарда рублей.

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Хакеры обвиняются в совершении серии преступлений: руководстве и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размер в сфере компьютерной информации, неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. По решению суда большинство соучастников заключены под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Авиация Аэропорт Кольцово Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Хакерские атаки
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