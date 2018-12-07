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Тише, мыши, Щелкунчик на крыше

Рецензии
    07.12.2018, 15:23
Текст:   Екатерина Сосновская
Накануне новогодних праздников Disney выпустил волшебную фантазию по мотивам любимой многими с детства сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Вдохновением для визуального и звукового оформления фильма послужила русская культура XIX века. Особенный для нашей страны проект воспринимается весьма неоднозначно. Давайте попробуем разобраться почему.

Прелестная юная Клара (Маккензи Фой) накануне Рождества получает подарок, оставленный для нее умершей матерью. Это шкатулка, закрытая на замок с секретом, и записка: "Все, что тебе нужно, внутри". Несмотря на недюжинные изобретательские таланты, с замком девочка справиться не в силах. На помощь приходит крестный Клары (Морган Фриман) - он направляет главную героиню в волшебный мир, где она сможет найти ключ от шкатулки и ответы на все свои вопросы.

Фото: kinopoisk.ru
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Первым человеком, с которым Клара знакомится в волшебном мире, оказывается Щелкунчик. Как мы помним, в сказке Гофмана персонаж был тесно связан с племянником крестного главной героини. В новом фильме о родстве не говорится, но роль ожившей игрушки - так же, как и роль крестного - исполняет чернокожий актер (Джейден Фовора-Найт).

После эпизодической заварушки с мышиным королем Щелкунчик отводит гостью в волшебный дворец, списанный то ли с Собора Василия Блаженного в Москве, то ли со Спаса-на-Крови в Петербурге. Уж неизвестно, чем руководствовался кастинг-директор этого фильма - войной с дискриминацией афроамериканских актеров в Голливуде или чем-то другим, но одетый в костюм гусара негр на фоне заснеженных пестрых куполов выглядит как иллюстрация из уличной жизни Старого Арбата, известного утрированной "русскостью" на радость зарубежным туристам.

Сценарий не стал сильной стороной ленты из-за стопроцентной вторичности, хотя сценарист-дебютант Эшли Пауэлл явно выбирала самые беспроигрышные приемы. Здесь есть и злодеи, которые на самом деле никакие не злодеи, и сильная-независимая главная героиня, которая отражает феминистские настроения современного общества. Однако персонажи прописаны слабо, и такой глыбе кинематографа, как Хелен Миррен, сыгравшей Матушку Имбирь, практически нечего играть. Главная же героиня на деле слишком зависит от оценок окружающих.

Фото: kinopoisk.ru
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В остальном же Disney поддержал марку - фильм получился очень красочным, грим и костюмы поражают воображение, картинка и спецэффекты безупречны. Очень органично в повествование вписались балетные номера. Музыка создает сказочный параллельный мир. Автором саундтрека стал Джеймс Ньютон Ховард и ему удалось то, что не вышло у создателей кинофильма в целом, - органично сочетать классику и современность.

Отдельным подарком для российских зрителей стал куплет финальной песни, записанный на русском языке. Композицию Fall on Me исполнил знаменитый итальянский певец и популяризатор оперной музыки Андреа Бочелли дуэтом со свои сыном Маттео.

В целом "Щелкунчика и четыре королевства" можно назвать картинкой, собранной из фрагментов разных пазлов. Смотреть, как "Фабрика грез" воспринимает русское наследие, любопытно, но вряд ли такой экскурс в кросс-культурную коммуникацию можно назвать полезным для неокрепших умов маленьких российских зрителей.

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