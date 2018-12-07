Прелестная юная Клара (Маккензи Фой) накануне Рождества получает подарок, оставленный для нее умершей матерью. Это шкатулка, закрытая на замок с секретом, и записка: "Все, что тебе нужно, внутри". Несмотря на недюжинные изобретательские таланты, с замком девочка справиться не в силах. На помощь приходит крестный Клары (Морган Фриман) - он направляет главную героиню в волшебный мир, где она сможет найти ключ от шкатулки и ответы на все свои вопросы.
Первым человеком, с которым Клара знакомится в волшебном мире, оказывается Щелкунчик. Как мы помним, в сказке Гофмана персонаж был тесно связан с племянником крестного главной героини. В новом фильме о родстве не говорится, но роль ожившей игрушки - так же, как и роль крестного - исполняет чернокожий актер (Джейден Фовора-Найт).
После эпизодической заварушки с мышиным королем Щелкунчик отводит гостью в волшебный дворец, списанный то ли с Собора Василия Блаженного в Москве, то ли со Спаса-на-Крови в Петербурге. Уж неизвестно, чем руководствовался кастинг-директор этого фильма - войной с дискриминацией афроамериканских актеров в Голливуде или чем-то другим, но одетый в костюм гусара негр на фоне заснеженных пестрых куполов выглядит как иллюстрация из уличной жизни Старого Арбата, известного утрированной "русскостью" на радость зарубежным туристам.
Сценарий не стал сильной стороной ленты из-за стопроцентной вторичности, хотя сценарист-дебютант Эшли Пауэлл явно выбирала самые беспроигрышные приемы. Здесь есть и злодеи, которые на самом деле никакие не злодеи, и сильная-независимая главная героиня, которая отражает феминистские настроения современного общества. Однако персонажи прописаны слабо, и такой глыбе кинематографа, как Хелен Миррен, сыгравшей Матушку Имбирь, практически нечего играть. Главная же героиня на деле слишком зависит от оценок окружающих.
В остальном же Disney поддержал марку - фильм получился очень красочным, грим и костюмы поражают воображение, картинка и спецэффекты безупречны. Очень органично в повествование вписались балетные номера. Музыка создает сказочный параллельный мир. Автором саундтрека стал Джеймс Ньютон Ховард и ему удалось то, что не вышло у создателей кинофильма в целом, - органично сочетать классику и современность.
Отдельным подарком для российских зрителей стал куплет финальной песни, записанный на русском языке. Композицию Fall on Me исполнил знаменитый итальянский певец и популяризатор оперной музыки Андреа Бочелли дуэтом со свои сыном Маттео.
В целом "Щелкунчика и четыре королевства" можно назвать картинкой, собранной из фрагментов разных пазлов. Смотреть, как "Фабрика грез" воспринимает русское наследие, любопытно, но вряд ли такой экскурс в кросс-культурную коммуникацию можно назвать полезным для неокрепших умов маленьких российских зрителей.
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