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07.12.2018 / 10:09
Красота
Состаренное золото и все оттенки красного: праздничные коллекции макияжа
Губная помада DIORIFIC, Dior. Фото: Dior
Губная помада DIORIFIC, Dior. Фото: Dior

Напоминающие старинные чеканные монеты тени, мерцающие золотом хайлайтеры, красные помады разных текстур и оттенков: в магазинах уже продаются рождественские коллекции макияжа.

Коллекция MAXIMALISME DE CHANEL, CHANEL

Сочетание красного и золота - классика ежегодного празднично-косметического жанра. Но Chanel усложнили и облагородили традиционную тему, сделав ставку на состаренные оттенки благородных металлов. Их тени и хайлайтеры в этом сезоне вызывают ассоциации с потертыми от времени старинными монетами или фамильными медальонами. Комбинация, во всяком случае, нетривиальная: свежий взгляд - и вечные ценности.

Фото: Chanel

Среди потенциальных хитов коллекции - мерцающая розовым золотом пудра-хайлайтер Lion de Chanel и помада Rouge Allure Velvet № 5, Chanel - того красного оттенка, который подойдет практически всем: как маленькое черное платье.

 

Коллекция ELECTRIC LOOK, GUERLAIN

Guerlain анонсирует свою новогоднюю коллекцию как "космический макияж для праздничного сезона" и также использует популярную в этом сезоне формулу "Назад в будущее". В частности, предлагая взять с собой в самое ближайшее будущее компактную пудру Ladies In All Climates в ретро-упаковке: переиздание знаменитого продукта, выпущенного в 1897 году, специально для путешественниц из высшего света, которые всеми средствами спасались от солнца и отбеливали кожу.

Фото: Guerlain

Отдельного внимания заслуживает новогодняя палетка  Electric Look с двумя хайлайтерами и разноцветными тенями в матовых и металлических оттенках - их можно наносить как сухим, так и влажным способами. И, конечно, обязательный фигурант коллекции - пудра Meteorites с мерцающими шариками в благородной пастельной гамме.

Коллекция MIDNIGHT WISH, DIOR

На традиционных тенях из пятичастных палеток, которые выпускаются каждый год в нескольких гаммах, а также румянах-хайлайтере вытеснены россыпи звезд. По легенде, однажды Кристиан Диор, всю свои жизнь веривший в символы и знаки, нашел на дороге отвалившуюся от кареты звезду: он посчитал это знаком удачи и вскоре после этого открыл собственный дом. Обещают, что коллекция Midnight Wish также принесет удачу - об этом говорит уже одно ее название.

Фото: Dior

Центр притяжения коллекции - набор Rouge Dior Couture Collection с доминантой из красной матовой помады Rouge Dior знаменитого оттенка 999 и пяти дополняющих рефиллов. И особенно привлекательно под Новый год смотрятся напоминающие елочные шары лаки для ногтей.

 

 

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