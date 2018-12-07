Среди потенциальных хитов коллекции - мерцающая розовым золотом пудра-хайлайтер Lion de Chanel и помада Rouge Allure Velvet № 5, Chanel - того красного оттенка, который подойдет практически всем: как маленькое черное платье.

Коллекция ELECTRIC LOOK, GUERLAIN

Guerlain анонсирует свою новогоднюю коллекцию как "космический макияж для праздничного сезона" и также использует популярную в этом сезоне формулу "Назад в будущее". В частности, предлагая взять с собой в самое ближайшее будущее компактную пудру Ladies In All Climates в ретро-упаковке: переиздание знаменитого продукта, выпущенного в 1897 году, специально для путешественниц из высшего света, которые всеми средствами спасались от солнца и отбеливали кожу.

Фото: Guerlain

Отдельного внимания заслуживает новогодняя палетка Electric Look с двумя хайлайтерами и разноцветными тенями в матовых и металлических оттенках - их можно наносить как сухим, так и влажным способами. И, конечно, обязательный фигурант коллекции - пудра Meteorites с мерцающими шариками в благородной пастельной гамме.

Коллекция MIDNIGHT WISH, DIOR

На традиционных тенях из пятичастных палеток, которые выпускаются каждый год в нескольких гаммах, а также румянах-хайлайтере вытеснены россыпи звезд. По легенде, однажды Кристиан Диор, всю свои жизнь веривший в символы и знаки, нашел на дороге отвалившуюся от кареты звезду: он посчитал это знаком удачи и вскоре после этого открыл собственный дом. Обещают, что коллекция Midnight Wish также принесет удачу - об этом говорит уже одно ее название.