США и ЕС не поддержали резолюцию РФ по информбезопасности

Российская сторона сожалеет, что некоторые западные страны, в том числе США и ЕС, не поддержали резолюцию РФ по международной информационной безопасности, принятую в ООН два дня назад. Между тем документ был одобрен подавляющим большинством членов ООН, а соавторами резолюции стали 30 стран, отмечается в сообщении МИД РФ, распространенном 7 декабря.

В резолюции, появившейся впервые и состоящей из 13 правил и принципов, речь идет об обязательствах использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) исключительно в мирных целях, уважать государственный суверенитет в киберпространстве, сотрудничать в борьбе с применением таких технологий в интересах террористов, предотвращать распространение скрытых вредоносных функций в электронной продукции, в просторечии "закладок".

Также в этом документе указано, что любые обвинения в злонамеренном использовании ИКТ должны быть доказаны; что государства не должны использовать посредников для злонамеренного применения таких технологий; а также - что в дискуссии по международной информбезопасности главную роль должна играть ООН.

Кроме того, российская резолюция предлагает сделать переговорный процесс по международной информбезопасности открытым и прозрачным. Для этого в ООН создается группа открытого состава, куда сможет войти любое из государств-членов ООН.

"Мы твердо убеждены, что эпоха "клубных" договоренностей прошла и что сегодня все страны, вне зависимости от уровня их технологического развития, имеют право принимать прямое участие в переговорах в ООН и влиять на принятие решений", - отмечает МИД РФ.

Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, "симптоматично, что именно США и Евросоюз активно нагнетают в СМИ атмосферу недоверия и раскручивают обвинения в кибератаках в адрес третьих стран. Напрашивается вывод, что в реальности они преследуют собственные цели и не заинтересованы в объективном и прагматичном решении проблем, связанных с обеспечением международной информационной безопасности, а также в придании переговорному процессу по этой теме открытого и прозрачного для всех участников характера".