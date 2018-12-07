Стали известны подробности о 25-м фильме про Джеймса Бонда

Американский режиссер с японскими корнями Кэри Фукунага ("Настоящий детектив", "Маньяк", "Безродные звери") рассказал изданию Daily Mail о том, что ожидает зрителей в следующей части серии про нестареющего британского шпиона с лицензией на убийство.

В частности, на экране к роли психолога Мадлен Суонн вернется актриса Леа Сейду (на этом настоял как Фукунага, так и Дэниел Крейг). Но это лишь первый из подтвержденных знатных камбэков - также вновь появятся Рэйф Файнс в роли могущественного М (Гарет Мэлори), Наоми Харрис в роли секретаря Ив Маннипенни и Бен Уишоу в роли незаменимого Q.

Что же ожидает зрителя, которого многолетняя история Джеймса Бонда приучила к самым невероятным кульбитам? Режиссер в интервью Inquirer.net дает на это следующий ответ: он продолжит незаконченную, на его взгляд, историю, которая была начата в "Казино "Рояль". Разумеется, с учетом изменившегося времени и обстоятельств.

Не исключено, что юбилейный фильм франшизы порадует своим появлением и харизматичный злодей Ставро Блофельд в исполнении Кристофа Вальца, но этот момент пока еще обсуждается, подчеркнул Фукунага.

Интересно, что в картине сыграет ветеран бондианы Мод Адамс - однако фанаты в растерянности гадают, кого же именно. Дело в том, что Адамс - единственная, кому довелось побыть сразу двумя разными девушками агента 007: одной - в "Человеке с золотым пистолетом", другой - в "Осьминожке" и в "Виде на убийство".

В прокате безымянная пока 25-я картина о Джеймсе Бонде появится 14 февраля 2020 года, к съемкам планируют приступить весной 2019-го.