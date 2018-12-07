"Украинская железная дорога" закупит винтовки и пулеметы с глушителем

Любопытный лот обнаружили украинские журналисты на сайте государственных закупок Prozorro. "Юго-Западная железная дорога", входящая в состав акционерной компании "Укрзализныця" (аналог российской "РЖД"), заявила о необходимости приобрести оружие различного типа - всего 89 комплектов на общую сумму 2,6 млн гривен (эквивалент 6,2 млн рублей).

Согласно обнародованной документации, Казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины поставит "Юго-Западной железной дороге" до 28 декабря пистолеты с патронами различного калибра, штурмовую винтовку "Форт-229", а также пистолеты-пулеметы "Форт-224" с глушителем и без него.

Как отмечает телеканал 112.ua, некоторые типы пистолетов используются на Украине подразделениями специального назначения СБУ, МВД и Службой внешней разведки. Никаких официальных комментариев железная дорога на этот счет не давала, однако, как предположил телеканал, вероятно, закупка вооружения связана с поручением известного своими громкими высказываниями министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна - о необходимости усилить охрану и оборону вокзалов и железнодорожных станций.

Добавим, что "Юго-Западная железная дорога" отвечает за сообщение в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, а также в районах Ровненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей Украины.