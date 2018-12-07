В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах

До 1 февраля 2019 года в правительство будут предоставлены предложения о снижении комиссии при расчетах банковскими картами в магазинах. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с руководителями крупнейших торговых сетей. Об этом говорится в материалах на сайте правительства.

Разработка предложений поручена ФАС, Минфину и Минпромторгу с участием Банка России и отраслевых ассоциаций (союзов).

В основном эта проблема актуальна для непродовольственного ритейла, в котором ставки за обслуживание операций по карте выше, чем в продуктовых магазинах.

Также среди поручений вице-премьера снижение регуляторной нагрузки на малый и средний бизнес за счет запрета на применение понятия "торговая сеть" к магазинам франчайзинговых программ.