Варшава будет способствовать упрощению въезда белорусов в ЕС

Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан на территорию Евросоюза. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске двухсторонней межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества.

Она высоко оценила белорусско-польское взаимодействие между пограничными службами. По ее словам, развитие таких контактов содействует в целом укреплению сотрудничества между государствами.

Рената Щенх высказала благодарность за либерализацию и упрощение белорусской стороной визового режима. "Мы со своей стороны - правительство Польши - декларируем готовность к такому же упрощению для въезда граждан на территорию Европейского союза", - сказала замминистра. Она рассчитывает, что укрепление в целом договорно-правовой базы белорусско-польского сотрудничества позволит активизировать двусторонние контакты во всех сферах.

В свою очередь замминистра иностранных дел РБ Евгений Шестаков заявил, что на состоявшемся заседании Минск в очередной раз апеллировал к поддержке Варшавой позиции в переговорах с Брюсселем по вопросу скорейшего заключения соглашения об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. Он напомнил, что РБ "на протяжении последних лет последовательно упрощает порядок въезда на свою территорию для граждан более 80 стран, включая страны Евросоюза и, естественно, Польшу". Представитель белорусской стороны добавил, что сегодня поляки могут без виз посещать РБ сроком до 30 дней, прибывая в страну через столичный аэропорт, передает БЕЛТА.

Кроме того, после вступления в силу соглашения о взаимном признании виз с РФ, подписание которого намечено на ближайшую перспективу, будет решена проблема транзита в Россию граждан третьих стран, включая граждан Польши, через территорию РБ наземным транспортом, уточнил замминистра.

Он дал понять, что белорусская сторона рассматривает механизм специальной межправкомиссии в качестве одного из ключевых для обеспечения постоянного диалога экспертов двух стран и координации действий по вопросам развития приграничных регионов Беларуси и Польши. В стадии подготовки к подписанию у обеих сторон сейчас находятся около десяти договоров трансграничной тематики.

Итогом заседания межправкомиссии, по данным агентства, стал протокол, который будет программным документом на ближайший год. Он предполагает реализацию конкретных мероприятий по обеспечению "функционирования государственной границы и ее инфраструктуры, принятие международно-правовых актов, регулирующих деятельность пунктов пропуска, совместные действия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также активизацию деятельности приграничных регионов обеих стран".