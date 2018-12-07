Вечный танк: Т-34-85 попали на видео в ходе учений в Лаосе

В армии Лаоса продолжают служить советские танки Т-34-85. Причем машины находятся не только на хранении, но и активно участвуют в полевых маневрах. Некоторые из них были выпущены еще в 1944 году.

"В нашей части 31 такой танк, они есть и в других батальонах", - рассказал ТК "Звезда" командир бронетанкового батальона Кхампхонг Тумманивонг.

Судя по видеозаписи, лаосские танкисты используют танки поставленные в 1987 году из Вьетнама. Машины, видимо, прошли модернизацию, так как вместо пяти членов экипажа в танке размещаются четыре танкиста.

Напомним, что в 1960 году находящиеся в СССР танки Т-34-85 прошли модернизацию. Внутреннее новое оборудование размещалось в четырех отделениях: трансмиссионном, моторном, боевом и управления. Однако бронекорпус, башня, вооружение, ходовая часть, трансмиссия и силовая установка по сравнению с Т-34-85 образца 1944 года не претерпели существенных изменений.

В 1972 танки Т-34-85 приняли активное участие в боях на границе с Южным Вьетнамом. Несмотря на возраст, "тридцатьчетверки” очень хорошо проявили себя в боях с южновьетнамскими войсками и, вопреки ударам американской авиации, поддерживали атаки пехотных частей у населенных пунктов Сам Тхонг и Лием Тьен. Кстати, военные США называли танки Т-34 "Микки Маус", так как открытые люки на башне, по их мнению, походили на уши мультипликационного персонажа.

Следующая партия Т-34-85 прибыла во Вьетнам в 1973 году, и приняла участие в широкомасштабном наступлении, обернувшимся коллапсом для армии Южного Вьетнама. В 1979 году вьетнамские танки Т-34-85 приняли участие во вторжении в Лаос и в отражении агрессии со стороны Китая.