Видео: Как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси

Государственный таможенный комитет показал, как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В официальных аккаунтах таможенных органов в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, а также на канале YouTube опубликованы ролики со съемкой с высоты птичьего полета, отражающие основную информацию о крупнейших белорусских пунктах пропуска.

Международный автодорожный пункт пропуска "Каменный Лог"

Международный автодорожный пункт пропуска "Привалка"

Международный автодорожный пункт пропуска "Брузги"

Международный автодорожный пункт пропуска "Берестовица"

Международный автодорожный пункт пропуска "Домачево"

Межгосударственный автодорожный пункт пропуска "Песчатка"

Международный автодорожный пункт пропуска "Козловичи"

Международный автодорожный пункт пропуска "Брест"