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07.12.2018,  
13:45
Текст:  Тимур Алимов

Видео: китайские пилоты осваивают истребители Су-35

В интернете опубликованы кадры тренировочных полетов истребителей Су-35 в Китае.

Самолеты российского производства входят в состав Шестой авиационной бригады Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Подразделение оснащено истребителями Су-27СК и базируется на аэродроме Суйцзы в провинции Гуандун.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В ролике, размещенном телеканалом CCTV, запечатлены взлеты, выполнение виражей, а также вид из кабины самолета.

В ноябре этого года авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передал Китаю заключительную партию из пяти самолетов Су-35. Контракт с "Рособоронэкспортом" на поставку 24 истребителей общей стоимостью около 2,5 миллиарда долларов США был заключен в ноябре 2015 года. Соглашение предусматривало не только поставку самолетов и будет полностью реализовано в 2020 году.

К слову, Китай стал первым зарубежным заказчиком Су-35. Несколько месяцев назад американские военные аналитики заявили, что наличие российских истребителей этого типа существенно укрепило силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и назвали Су-35 "кошмаром и головной болью" для авиации США в Азии.

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