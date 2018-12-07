Видео: летчики ВКС РФ отработали "слепую" посадку на Су-34

Министерство обороны России опубликовало видео так называемых командирских полетов, стартовавших в частях Воздушно-космических сил в рамках нового учебного периода.

Как пояснили в ведомстве, участие в тренировке приняли командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

Учения проходили в разных регионах от Камчатки до Калининграда.

В ролике запечатлены полеты штурмовика Су-25 и истребителя-бомбардировщика Су-34. Особо обращает на себя внимание посадка Су-34, так как она, по данным МО РФ, осуществлялась по приборам. Выполнение этого упражнения являлось одним из основных элементов тренировочных полетов.

Кроме того, особое внимание также было уделено полетам в сложных метеорологических условиях и над территориями, где практически невозможно ориентироваться.

В Минобороны РФ заявили, что проведенные тренировки позволят выработать методики обучения наиболее сложным видам летной подготовки.