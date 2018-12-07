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Видео: все очень грустно и эпично в трейлере новых "Мстителей"

Мировое кино
    07.12.2018, 18:00
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликован "тизер-трейлер к самому ожидаемому фильму 2019 года". Под которым подразумевается, как нетрудно догадаться, продолжение "Мстителей", получившее подзаголовок "Финал" (Endgame).

Представленный ролик преисполнен неизбывной скорбью от чудовищной потери половины всех жителей Вселенной. И как будто этого мало, Тони Старк медленно умирает, одиноко дрейфуя в космосе.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Зато наконец-то появляется Соколиный глаз, пропустивший "Войну бесконечности" из-за того, что актер Джереми Реннер сломал себе обе руки. Плюс дозу оптимизма добавляет в конце вырвавшийся каким-то образом из квантового пространства Скотт Лэнг (aka Человек-муравей).

Режиссерское кресло делят все те же братья Энтони и Джо Руссо. В ролях - вы и сами знаете, кто.

"Мстители: Финал" появятся в российском прокате 25 апреля 2019 года.

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