Видео: все очень грустно и эпично в трейлере новых "Мстителей"

На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликован "тизер-трейлер к самому ожидаемому фильму 2019 года". Под которым подразумевается, как нетрудно догадаться, продолжение "Мстителей", получившее подзаголовок "Финал" (Endgame).

Представленный ролик преисполнен неизбывной скорбью от чудовищной потери половины всех жителей Вселенной. И как будто этого мало, Тони Старк медленно умирает, одиноко дрейфуя в космосе.

Зато наконец-то появляется Соколиный глаз, пропустивший "Войну бесконечности" из-за того, что актер Джереми Реннер сломал себе обе руки. Плюс дозу оптимизма добавляет в конце вырвавшийся каким-то образом из квантового пространства Скотт Лэнг (aka Человек-муравей).

Режиссерское кресло делят все те же братья Энтони и Джо Руссо. В ролях - вы и сами знаете, кто.

"Мстители: Финал" появятся в российском прокате 25 апреля 2019 года.