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07.12.2018 10:16
Рубрика: Спорт

Загитова: Я перенервничала перед выступлением

Текст: Анна Козина

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от проката короткой программы в финале Гран-при в Канаде.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Михаил Синицын/РГ
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После первого дня соревнований Загитова занимает второе место (77,93 балла), уступая японке Рике Кихире, установившей мировой рекорд (82,51).

Загитова призналась, что могла выступить лучше.

- Я была очень сконцентрирована на программе и даже зажата. Наверное, перенервничала, - приводит слова Загитовой сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ). – Да, я справилась со всеми элементами, но сделала их не так легко, как могла бы. Прокат получился неидеальным. Если буду кататься лучше, то и баллы получу выше.

Загитова также прокомментировала результат японки Рики Кихиры:

- Не видела ее прокат, но знаю, что она сделала тройной аксель, и поздравляю ее с высокими оценками.

Спорт Фигурное катание
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