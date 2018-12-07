Новости

Майкл Дуглас ответил на обвинения в публичной мастурбации 14:59
Басков отверг предложение руки и сердца балерины Волочковой 13:20
MTV перезапустит культовое анимационное шоу "Звездные бои насмерть" 13:05
Фото: в Африке запустили тур для фанатов мультфильма "Король Лев" 12:33
Вышел эффектный тизер финального сезона "Игры престолов" 11:53

While my lopata gently wheeps

Рецензии
    07.12.2018, 16:25
Текст:   Алексей Литовченко
Если вы хотите знать, как выглядит кризис среднего возраста, можете посмотреть "Заповедник" Анны Матисон. Там все согласно распространенным стереотипам: самовлюбленный немолодой чудила с непременными соответствующими атрибутами, включая косуху, мотоцикл, гитару и сермяжные рассуждения за жизнь, сталкивается с проблемами экзистенциального и семейного характера.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сергей Безруков, как известно, с недавних пор решил, что он рок-звезда. Еще Сергей Безруков любит творчество Сергея Довлатова. Из этих двух фактов и вырос фильм "Заповедник" жены Сергея Безрукова, в котором Сергей Безруков играет себя - то есть как бы рокера.

Фото: kinopoisk.ru
"Щелкунчик и четыре королевства": постмодернистский бал под Чайковского

В фильме есть три сцены, в которых Сергей Безруков лежит, курит и смотрит в небеса. Кроме того, в нем есть Леонид Агутин. Что уже диагноз. Помните: если у вас в фильме завелся Агутин, то это не лечится. Так что старайтесь Агутина избегать и почаще проверяться.

Главный герой "Заповедника" - непризнанный гений гитары. Когда-то он записывал партии для самого Стиви Уандера. Беспроигрышный, кстати, вариант - говорить всем, что работал с самим Стиви Уандером. Все равно проверить невозможно. Сольная карьера у гения гитары как-то не заладилась - продюсеры дураки потому что. Не распознали гениальности. На почве чего он запил. Жена с дочкой от него сваливают в Канаду. А он сваливает в Михайловское, в Пушкинский заповедник, служить экскурсоводом.

Далее все как бы по Довлатову, но одновременно совсем не по Довлатову. Куски довлатовской повести, вырванные из контекста и тяп-ляп приклеенные к глянцевой картинке современности, выглядят, как страницы, вырванные из старого томика Достоевского и вставленные в книгу, простите, Минаева. Но то еще полбеды. Самая мякотка в том, что "Заповедник" Матисон - это еще и мюзикл. С песнями, которые Сергей Безруков записал специально для него.

Следует оговориться: Сергей Безруков отнюдь не бесталанен. Однако популярная теория, гласящая, что талантливый человек талантлив во всем, при данном значении переменной с треском опровергается. "Рок" Сергея Безрукова чудовищно плох. Это невыносимая пытка для ушей. Плюс в том, что песни безвозвратно улетучиваются из памяти, как только отзвучит последняя нота. Минус - в том, что их слишком много. И это полностью нивелирует указанный плюс.

В нынешнем Михайловском, изображенном в фильме как хипстерский "Диснейленд", все не так, как при Довлатове. Смузи, фестивали, иностранцы, гигантская голова из "Руслана и Людмилы". Сергею Безрукову, видно, тоже хорошо. Он мастерит себе инструмент из лопаты, бегает по утрам, все говорят ему, какой он талантливый. По большей части "Заповедник" состоит из быстрых монтажных нарезок, демонстрирующих, как хорошо в Михайловском и как хорошо Безрукову. При этом, как бы ни было Безрукову хорошо, косуха, мотоцикл и прочее никуда не деваются. Что несколько сбивает с толку.

Фото: kinopoisk.ru
"Хроники хищных городов": попурри из хитов фантастики

В общем, "Заповедник" - из той категории фильмов, которые явно было весело снимать. Лето, природа, благодать, песенки попели, Гошу Куценко с руки помидоркой покормили, но потом зачем-то решили со всеми этой радостью поделиться - как коллеги, только что вернувшиеся из отпуска и потворствующие греховному желанию, произрастающему от гордыни, хвастаться свежими фотографиями.

И начинание-то вроде здравое - на фоне других недавних фильмов по Довлатову и про Довлатова как раз хотелось чего-то более оптимистичного. Но кроме цитат из одноименного произведения, богомерзких "рок-хитов", пышущего богатырским здоровьем курящего (опять сбивает с толку) Безрукова, Леонида Агутина и ярких видов Михайловского, в "Заповедник" ничего не завезли. А то, что завезли - вот это вот, перечисленное - к кино никакого отношения не имеет.

1.5

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер вокалист и гитарист панк-группы Buzzcocks Пит Шелли 11:25
Трэш-фильм про ламу-убийцу из космоса пытались продать за 1 млн долларов 11:07
Кевин Харт не будет вести "Оскар" из-за "гомофобских шуток" в Twitter 10:49
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жан-Люка Годара 06.12.2018
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 06.12.2018
⧣ Россия
Фото: Союз Кинематографистов России
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 06.12.2018
Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров 06.12.2018
На 90-м году жизни умерла актриса Галина Анисимова 06.12.2018
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации Лавкрафта 06.12.2018
Постер: роман-хоррор о проститутках получит экранизацию 06.12.2018
Вышел мрачный трейлер мультфильма "Обитатели холмов" 05.12.2018
⧣ мюзикл
Фото: kinopoisk.ru
Энн Хэтэуэй позвали в "Улицу Сезам" 05.12.2018
Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года 28.11.2018
Умер "латиноамериканский Фрэнк Синатра" Лучо Гатика 15.11.2018