Если вы хотите знать, как выглядит кризис среднего возраста, можете посмотреть "Заповедник" Анны Матисон. Там все согласно распространенным стереотипам: самовлюбленный немолодой чудила с непременными соответствующими атрибутами, включая косуху, мотоцикл, гитару и сермяжные рассуждения за жизнь, сталкивается с проблемами экзистенциального и семейного характера.

Сергей Безруков, как известно, с недавних пор решил, что он рок-звезда. Еще Сергей Безруков любит творчество Сергея Довлатова. Из этих двух фактов и вырос фильм "Заповедник" жены Сергея Безрукова, в котором Сергей Безруков играет себя - то есть как бы рокера.

В фильме есть три сцены, в которых Сергей Безруков лежит, курит и смотрит в небеса. Кроме того, в нем есть Леонид Агутин. Что уже диагноз. Помните: если у вас в фильме завелся Агутин, то это не лечится. Так что старайтесь Агутина избегать и почаще проверяться.

Главный герой "Заповедника" - непризнанный гений гитары. Когда-то он записывал партии для самого Стиви Уандера. Беспроигрышный, кстати, вариант - говорить всем, что работал с самим Стиви Уандером. Все равно проверить невозможно. Сольная карьера у гения гитары как-то не заладилась - продюсеры дураки потому что. Не распознали гениальности. На почве чего он запил. Жена с дочкой от него сваливают в Канаду. А он сваливает в Михайловское, в Пушкинский заповедник, служить экскурсоводом.

Далее все как бы по Довлатову, но одновременно совсем не по Довлатову. Куски довлатовской повести, вырванные из контекста и тяп-ляп приклеенные к глянцевой картинке современности, выглядят, как страницы, вырванные из старого томика Достоевского и вставленные в книгу, простите, Минаева. Но то еще полбеды. Самая мякотка в том, что "Заповедник" Матисон - это еще и мюзикл. С песнями, которые Сергей Безруков записал специально для него.

Следует оговориться: Сергей Безруков отнюдь не бесталанен. Однако популярная теория, гласящая, что талантливый человек талантлив во всем, при данном значении переменной с треском опровергается. "Рок" Сергея Безрукова чудовищно плох. Это невыносимая пытка для ушей. Плюс в том, что песни безвозвратно улетучиваются из памяти, как только отзвучит последняя нота. Минус - в том, что их слишком много. И это полностью нивелирует указанный плюс.

В нынешнем Михайловском, изображенном в фильме как хипстерский "Диснейленд", все не так, как при Довлатове. Смузи, фестивали, иностранцы, гигантская голова из "Руслана и Людмилы". Сергею Безрукову, видно, тоже хорошо. Он мастерит себе инструмент из лопаты, бегает по утрам, все говорят ему, какой он талантливый. По большей части "Заповедник" состоит из быстрых монтажных нарезок, демонстрирующих, как хорошо в Михайловском и как хорошо Безрукову. При этом, как бы ни было Безрукову хорошо, косуха, мотоцикл и прочее никуда не деваются. Что несколько сбивает с толку.

В общем, "Заповедник" - из той категории фильмов, которые явно было весело снимать. Лето, природа, благодать, песенки попели, Гошу Куценко с руки помидоркой покормили, но потом зачем-то решили со всеми этой радостью поделиться - как коллеги, только что вернувшиеся из отпуска и потворствующие греховному желанию, произрастающему от гордыни, хвастаться свежими фотографиями.

И начинание-то вроде здравое - на фоне других недавних фильмов по Довлатову и про Довлатова как раз хотелось чего-то более оптимистичного. Но кроме цитат из одноименного произведения, богомерзких "рок-хитов", пышущего богатырским здоровьем курящего (опять сбивает с толку) Безрукова, Леонида Агутина и ярких видов Михайловского, в "Заповедник" ничего не завезли. А то, что завезли - вот это вот, перечисленное - к кино никакого отношения не имеет.

1.5