Журнал "КиноРепортер" вручил премию "Событие года"

В московском кинотеатре "Иллюзион" состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения. Впервые за семь лет подведение итогов года и вручение наград самым ярким представителям кино- и телеиндустрии прошло под новым брендом - мероприятие провел первый российский глянцевый журнал о кино "КиноРепортер".

"КиноРепортер" создан на базе редакции российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося в России с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино.

Журнал сосредоточится на популяризации российского кино, будет активно знакомить читателей с творчеством профессионалов евразийского пространства. Значительная часть журнала будет посвящена телевизионному контенту и рубрикам о театральном и музыкальном искусстве. "КиноРепортер" намерен сотрудничать с зарубежным киносообществом и крупнейшими иностранными изданиями. Также "КиноРепортер" планирует уделить внимание сфере профессиональной киножурналистики. Подписано соглашение о сотрудничестве с Союзом журналистов России. Совместно с ним редакция разрабатывает серию просветительских проектов.

На церемонии вручения премии "Событие года" Мария Лемешева, директор и главный редактор журнала "КиноРепортер" сказала: "Мы стремимся оценить уникальный вклад наших лауреатов в развитие и профессиональной индустрии, и социокультурной сферы жизни общества. Для нашего жюри именно это является ключевыми критериями отбора номинантов". В жюри вошли эксперты индустрии, киноведы и колумнисты журнала.

В номинации "Актер года" награду из рук актрисы и телеведущей Александры Ребенок получил актер Павел Деревянко за главную роль в сериале "Домашний арест". В ответном слове актер поблагодарил присутствующих в зале коллег, кинорежиссера Петра Буслова и партнершу по сериалу Марину Александрову.

"Актрисой года" эксперты признали Юлию Александрову за роль в сериале "Звоните ДиКаприо". Премию вручали актеры Гоша Куценко и Ирина Гринева. "В первую очередь - это очень приятно, - говорила актриса после получения премии. - Приятно, что моя работа оценена. Четыре года назад Мария Лемешева и Никита Михалков вручали мне премию "Аванс". Очень приятно, что они следили за моей работой. И еще я считаю, что все любят подарки. Очень важно, когда коллеги оценивают по достоинству твое творчество".

"Открытием года" стал актер Алексей Смирнов за актерскую работу в фильме "История одного назначения" и за режиссерскую работу в сериале "Садовое кольцо". Алексея Смирнова поздравили композитор Алексей Рыбников и актриса Елена Захарова. "Это первая моя взрослая награда, это довольно непривычно", - рассказал режиссер и поблагодарил за совместную работу коллег - продюсера Валерия Тодоровского, режиссера Авдотью Смирнову и актрису Александру Ребенок.

Премию "Мастер-класс года" жюри единогласно присудило семейному дуэту: кинооператору Анатолию Мукасею и кинорежиссеру, сценаристу Светлане Дружининой. Приз семейной паре вручил актер Дмитрий Харатьян.

"Телеперсоной года" жюри единогласно признало телеведущего Дмитрия Борисова. Ведущему программы "Пусть говорят" премию вручила телеведущая Юлия Барановская. По мнению Дмитрия Борисова, ему, как профессионалу телевизионных ток-шоу, "особенно странно получать премию со сцены, где есть слово "кино". "Любой человек мечтает прикоснуться к этому волшебному миру. Я к нему прикасаюсь сейчас через телевидение, поскольку мы знаем, что наше телемастерство заключается в разных жанрах, в том числе и в кино. Поэтому мы одна семья, и каждый год со всеми встречаемся. Приятно быть в этой семье не чужим", - сказал Дмитрий Борисов по окончании церемонии награждения.

Премию "Хит года" за музыкальный трек "Цвет настроения синий" получил Филипп Киркоров. Поздравляли певца российский теле- и радиоведущий, широко известный как виджей MTV Россия Александр Анатольевич (Белоногов) и телеведущая Алла Михеева.

"Прорывом года" признан кинорежиссер Жора Крыжовников, приз которому вручали актеры Алексей Кравченко и Анна Слю. Главной интригой вечера стала победа в номинации "Проект года" - чемпионат мира по футболу, который прошел в России. "Этот год каждому запомнится по-своему, однако было одно событие, которое объединило всех нас по эмоциям и переживаниям, - сказала Мария Лемешева. - Всей страной мы ликовали и не могли отойти от экранов телевизоров. Нашим общим событием года стал чемпионат мира по футболу - 2018". Награду из рук министра культуры РФ Владимира Мединского получил Алексей Сорокин, председатель, генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018".

"Наша премия - это признание тех, кто внес весомый вклад в развитие кино- и телеиндустрии, кто заставил о себе говорить, кто подарил нам особые эмоции", - подчеркнула Мария Лемешева.

Как всегда, на церемонии вручения премии в качестве гостей присутствовали многие известные деятели кино, телевидения, искусства и политики. Говоря о премии, режиссер Никита Михалков отметил: "Любые премии важны - это стимул, соревновательный момент, удовольствие, это стимулирует тех, кто делает кино и причастен к нему".

Певец, музыкант и актер Денис Клявер пожелал "КиноРепортеру" продолжать в том же духе: "Вы взяли очень высокую планку, и это как раз отличает вас от других подобных изданий. Все так позитивно, без желтизны - сейчас такая информация в дефиците, но она востребована и интересна". Отдельное внимание организаторы "События года" уделили культурной составляющей программы. Открывал церемонию звезда мирового джаза Вадим Эйленкриг. Своими выступлениями номинантов поздравили певица Лолита Милявская и финалистка конкурса "Песни" Кристина Кошелева. Церемония завершилась выступлением Максима Свободы и репера и музыканта PLC.