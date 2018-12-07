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07.12.2018 13:03
Рубрика: Общество

Недалеко от Земли найдены планеты, спрятанные в гигантском облаке

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Gould Belt survey Key Programme/Palmeirim et al. 2013 Фото: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Gould Belt survey Key Programme/Palmeirim et al. 2013
Фото: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Gould Belt survey Key Programme/Palmeirim et al. 2013

Исследователи из Университета Аризоны (США) и Пекинского университета (Китай) при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter Array (ALMA) в Чили провели обзор области звездообразования и обнаружили гигантское облако из газа и пыли, в котором формируются "скрытые" планеты.

Фото: Lennart M. van Haaften / Texas Tech University
Пойман мощный сигнал из далекой галактики

Об открытии рассказывает портал Phys.org, а полностью исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal. Команда исследователей под руководством Фэна Лонга провела обзор области образования молодых звезд в созвездии Тельца.

В результате было обнаружено гигантское облако, состоящее из пыли и газа. Оно расположено на расстоянии всего лишь 450 световых лет от Земли. Исследование показало, что условия там схожи с теми, которые существовали около 4,6 миллиарда лет назад в Солнечной системе, когда формировалась наша планета.

Используя телескоп ALMA, состоящий из 45 радиоантенн, ученые нашли 32 звезды, окруженные протопланетными дисками. Из них 12 имеют в структуре кольца и разрывы. По мнению ученых, это явление можно объяснить наличием формирующихся планет.

"Согласно статистике, Нептуны и суперземли являются наиболее распространенным типами планет, - говорит Фэн Лонг. - Но это первый случай, когда статистика совпадает с данными наблюдений за протопланетными дисками".

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