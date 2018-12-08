Брат "Вампира": российский гранатомет РПГ-27 замечен в Ираке

Гранатомет РПГ-27 "Таволга" российского производства засветился в Ираке. Это оружие было принято на вооружение почти 30 лет назад, одновременно с другим известным средством поражения бронетехники - РПГ-29 "Вампир".

Несмотря на почти три десятка лет нахождения в боевом строю, "Таволга" и сейчас считается одним из лучших в мире одноразовых гранатометов.

Особенностью РПГ-27 является способность поражать танки, оборудованные динамической защитой. Для этого имеется тандемная кумулятивная боевая часть. Ее первый заряд выполнен в меньшем размере, он подрывает "реактивную броню", затем в действие вступает основой заряд.

В целом "двадцать седьмой" пробивает 600 мм брони. Этот 105-мм РПГ является идеальным средством для уничтожения противника в бетонных защитных сооружениях. Его прицельная дальность стрельбы достигает 200 м.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, ранее такие гранатометы встречались в Сирии. "Учитывая, что оружие там легко переходит из руки в руки и свободно продается на черном рынке, оно вполне могло попасть из Сирии в соседний иракский Анбар", - считает эксперт.