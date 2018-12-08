Брат "Вампира": российский гранатомет РПГ-27 замечен в Ираке

RPG-28 #Anbar #Iraq pic.twitter.com/pzq1ImgYyw— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 7 декабря 2018 г.
Несмотря на почти три десятка лет нахождения в боевом строю, "Таволга" и сейчас считается одним из лучших в мире одноразовых гранатометов.
Особенностью РПГ-27 является способность поражать танки, оборудованные динамической защитой. Для этого имеется тандемная кумулятивная боевая часть. Ее первый заряд выполнен в меньшем размере, он подрывает "реактивную броню", затем в действие вступает основой заряд.
В целом "двадцать седьмой" пробивает 600 мм брони. Этот 105-мм РПГ является идеальным средством для уничтожения противника в бетонных защитных сооружениях. Его прицельная дальность стрельбы достигает 200 м.
Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, ранее такие гранатометы встречались в Сирии. "Учитывая, что оружие там легко переходит из руки в руки и свободно продается на черном рынке, оно вполне могло попасть из Сирии в соседний иракский Анбар", - считает эксперт.