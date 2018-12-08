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08.12.2018 17:15
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл на своем поле "Енисей"

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА встретит весну на третьем месте в чемпионате России. В матче 17-го тура армейцы без особых проблем разобрались дома с "Енисеем" - 2:1.

Уже в следующую среду команда Виктора Гончаренко отправится в Мадрид, где проведет решающий матч в Лиге чемпионов с "Реалом". Если "красно-синие" уступят - останутся без еврокубков. С учетом не самого богатого выбора игроков Гончаренко мог с "Енисеем" выставить неоптимальный состав. Но делать этого рулевой ЦСКА не стал.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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"Мы сейчас не думаем о "Реале", - отметил Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер". "Команда в отличной форме. И для нас важна сейчас только сегодняшняя встреча".

Казалось, хозяева решили все вопросы еще в первом тайме. В стартовые 15 минут "красно-синие" дважды огорчили красноярцев. Открыл счет Георгий Щенников, а удвоил преимущество ЦСКА Никола Влашич. Хорват здорово пробил под перекладину после передачи Федора Чалова.

Но во второй половине "Енисей" заставил армейцев понервничать. Уже на 54-й минуте Павел Комолов отквитал один мяч. Впрочем, на большее красноярцев не хватило.

Победив, ЦСКА закрепился на третьей строчке. Даже если ближайшие конкуренты армейцев "Спартак" и "Локомотив" выиграют в этом туре, на каникулы команда Гончаренко отправится в призерах. У "красно-синих" в активе 30 очков, а у двух других столичных клубов - по 25.

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