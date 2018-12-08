Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка

Титул "Мисс мира - 2018" на прошедшем в 68-й раз международном конкурсе красоты завоевала мексиканка Ванесса Понсе.

Как сообщается на сайте мероприятия, такое решение приняло сегодня жюри престижного планетарного смотра, состоявшегося в курортном городе Санья, провинция Хайнань, Китай.

На второй ступеньке почетного пьедестала - представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Отмечено, что корону победительнице, по традиции, вручила лидер прошлогоднего конкурса, представительница Индии Мануши Чхиллар.

Уточняется, что финальный этап смотра длился три часа, на протяжении которых девушки танцевали в национальных костюмах, кроме того, публике демонстрировались видео с промежуточных этапов: спортивные состязания с участием конкурсанток, дефиле в вечерних нарядах, конкурсы талантов и рассказы о благотворительных проектах.

Помимо представительниц Мексики и Таиланда, в пятерку лучших вошли девушки из Белоруссии, Уганды и Ямайки. Каждой из которых был задан финальный вопрос. Ответ на который и повлиял на окончательное решение жюри.

Россию на "Мисс мира" в этот раз представляла девятнадцатилетняя Наталья Строева из Якутска, попавшая в тридцатку лучших.

В конкурсе этого года приняли участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стан и регионов мира.

Miss World | 2018

WE HAVE A NEW MISS WORLD !!

THE 68TH MISS WORLD TITLE GOES TO:

Vanessa Ponce de Leon from Mexico

CONGRATULATIONS #MissWorld2018 👑😇 La primer mexicana que gana ♥ la corona🔝 pic.twitter.com/p1lgOkEfRU — Bali Promotion Center ⭐️⭐️❤️⭐️⭐️ (@translatorbali) 8 декабря 2018 г.

"Мисс мира" (Miss World) проводится с 1951 года. Первый конкурс состоялся по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии Морли.

Конкурс - старейшее из мероприятий подобного рода. Входит в так называемую "большую четверку" конкурсов красоты - наряду "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

Как поясняют организаторы, его цель - "демонстрация внутренней душевной красоты в сочетании с внешней женской гармонией и грацией", и все это - "для утверждения в мире принципов толерантности и благотворительности".

Россиянки завоевывали титул "Мисс мира" дважды - Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м.

С полными списками и статистикой смотра можно ознакомиться на официальном сайте.