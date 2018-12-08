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Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка

Светская хроника
    08.12.2018, 18:44
Текст:   Олег Усков

Титул "Мисс мира - 2018" на прошедшем в 68-й раз международном конкурсе красоты завоевала мексиканка Ванесса Понсе.

Как сообщается на сайте мероприятия, такое решение приняло сегодня жюри престижного планетарного смотра, состоявшегося в курортном городе Санья, провинция Хайнань, Китай.

На второй ступеньке почетного пьедестала - представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Отмечено, что корону победительнице, по традиции, вручила лидер прошлогоднего конкурса, представительница Индии Мануши Чхиллар.

Фото: REUTERS/ Lucas Jackson
Много фото: названа "Женщина года"

Уточняется, что финальный этап смотра длился три часа, на протяжении которых девушки танцевали в национальных костюмах, кроме того, публике демонстрировались видео с промежуточных этапов: спортивные состязания с участием конкурсанток, дефиле в вечерних нарядах, конкурсы талантов и рассказы о благотворительных проектах.

Помимо представительниц Мексики и Таиланда, в пятерку лучших вошли девушки из Белоруссии, Уганды и Ямайки. Каждой из которых был задан финальный вопрос. Ответ на который и повлиял на окончательное решение жюри.

Россию на "Мисс мира" в этот раз представляла девятнадцатилетняя Наталья Строева из Якутска, попавшая в тридцатку лучших.

В конкурсе этого года приняли участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стан и регионов мира.

"Мисс мира" (Miss World) проводится с 1951 года. Первый конкурс состоялся по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии Морли.

Конкурс - старейшее из мероприятий подобного рода. Входит в так называемую "большую четверку" конкурсов красоты - наряду "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

Как поясняют организаторы, его цель - "демонстрация внутренней душевной красоты в сочетании с внешней женской гармонией и грацией", и все это - "для утверждения в мире принципов толерантности и благотворительности".

Россиянки завоевывали титул "Мисс мира" дважды - Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м.

С полными списками и статистикой смотра можно ознакомиться на официальном сайте.

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