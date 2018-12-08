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08.12.2018 09:06
Рубрика: В мире

Гавана сняла ряд ограничений для частных предпринимателей

Текст: Максим Макарычев
Мы прислушиваемся к голосу людей и не считаем неудачными ранее предпринятые меры.
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Так президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал последние изменения в политике его правительства, которое смягчило наиболее критикуемые элементы новых ограничений на свободное предпринимательство и пообещало пересмотреть ранее введенные поправки в так называемый закон 349 о культурном секторе для решения проблем, возникших у художников.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Никто из нас не может сделать столько, сколько мы все можем вместе", - подчеркнул Диас-Канель, сменивший Рауля Кастро на посту главы государства в апреле этого года. Запретные меры были введены в июле и привели к острой критике действий Гаваны со стороны самозанятых предпринимателей и деятелей искусства. В частности, они ограничивали до 50 число мест для клиентов в частных ресторанах. Работники частного сектора, которые составляют уже около 13 процентов рабочей силы острова (около 600 тысяч человек), критиковали правительство за столь серьезные изменения не в лучшую сторону, отмечает Reuters. Владельцы ресторанов после введения таких правил стали сокращать свои мощности и увольнять персонал, и даже были вынуждены начать процедуру отзыва лицензий.

Между тем, в кубинской столице успешно действуют уже ставшие очень популярными у иностранцев заведения, такие, как "Ла Гуардия", где в свое время ужинали Джек Николсон и Роберт де Ниро, способные обслужить не менее 150 посетителей. Теперь это ограничение снято.

"Я думаю, что они (правительство) впервые прислушиваются к частному сектору, - сказал Микки Моралес, владелец ресторана на 150 мест с панорамным видом на многовековой порт Гаваны. - Для нас это - безусловное облегчение".

Кроме того, власти страны отменили запрет для частных предпринимателей, который ограничивал их в выдаче лицензии только на один вид коммерческой деятельности. Наконец, предпринимателям разрешается оставлять у себя до 35 процентов наличных средств в сейфах предприятия, а не сдавать их немедленно в банк, как было раньше. В пятницу также были сняты ограничения на занятие замороженных ранее 26-ю видов частной деятельности, за исключением программиста компьютерной техники, в отношении которого соответствующий документ обязано подготовить кубинское министерство связи, сообщает cubadebate.cu.

В четверг правительство Кубы также заявило о том, что консультируется с художниками по вопросам регулирования культурной деятельности, чтобы ослабить опасения по поводу усиления цензуры, вызванные принятием уже упомянутого закона 349. Принятие документа объяснялось властями страны необходимостью борьбы с "вульгарностью, дурным тоном и посредственностью". В соответствии с законом художник, который собирается представить свои работы в открытых для публики местах, включая частные галереи и государственные компании, должен получить одобрение культурных властей, подчиненных правительству. Кроме того, инспектора местного управления культуры могут закрывать выставку или закончить концерт, если "это не соответствует культурной политике революции". Под эту витиеватую формулировку, отмечали эксперты, можно подвести все, что угодно.

Введение закона летом этого года было тем более удивительным, что при Фиделе Кастро, особенно в самые сложные для страны 1980-1990-е годы кубинские художники, включая самых продвинутых авангардистов, имели полную свободу самовыражения, более широкую, чем их коллеги в Советском Союзе во время гласности и перестройки.

Фото: Сергей Татарских
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По мнению Теда Хенкена, профессора латиноамериканских исследований в колледже Баруч в Нью-Йорке, столь необычные для правительства Кубы послабления говорят о том, что оно становится более открытым для обратной связи, но и способным меньше, чем режим Кастро, противостоять растущему недовольству со стороны общественности.

На сегодняшний день Диас-Канель, конечно же не имеющий такой харизмы и боевого опыта, как братья Кастро, похоже, стремится набрать политический вес, более активно, чем Рауль, имевший репутацию затворника, общаясь с кубинскими гражданами, компаниями и учреждениями.

Он идет на более решительные шаги по либерализации жизни населения Кубы. На этой неделе, на всем острове, наконец-то, был запущен мобильный интернет, который ранее был "запретным плодом" для многих слоев населения Острова свободы. Впрочем, наивно полагать, что Канель не согласовывает эти шаги с Раулем Кастро, который до 2021 года будет занимать самый значимый пост на Кубе, оставаясь главой кубинской компартии.

В мире Северная и Центральная Америка Куба
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