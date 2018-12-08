Новости

В Домбае спасли застрявших на канатной дороге туристов 19:01
В Москве подростки на Outlander влетели в стену 18:59
Неубиваемый внедорожник. Что представляет собой Toyota Fortuner 18:30
Вышел трейлер экранизации Агаты Кристи с Малковичем и "Роном Уизли" 18:26
У звезды сериала "Саша+Маша" Елены Бирюковой диагностировали рак 18:15
Москвич выстрелил в мешавшую ему спать компанию 18:09
Сергей Безруков показал первое фото с новорожденным сыном 18:05
Дональд Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов" 18:03
35-летний актер театра и кино Фанис Сахабутдинов покончил с собой 17:50
Путин пообщался с девочкой, которой помог побывать на "Мосфильме" 17:46
Умерла первая профессиональная актриса Латвии Астрида Гулбе 17:39
В Москве мужчина выжил после падения с двенадцатого этажа 17:37
Путин призвал не допускать хамства в общении с гражданами 17:34
Максим Топилин: После 45 лет возможно найти работу 17:33
Юсков выиграл "золото" на дистанции 1500 метров на этапе КМ в Польше 17:32
Видео: Land Cruiser помог туристам ускользнуть от бандитов с мачете 17:12
Карпин обрушился с критикой на судей после матча в Самаре 17:10
Почему в Беловежской пуще досрочно встречают Новый год 16:58
В России впервые узаконят право человека на обезболивание 16:40
Рассекречен салон новой Lada Vesta 16:34
Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС с задержкой 16:25
На южном Урале будут производить белорусские автобусы 15:42
Видео: Омские автоинспекторы задержали на трассе банду налетчиков 15:27
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане 15:22
Vesta, Solaris, Rio, Logan или Polo: что купить на вторичном рынке 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
08.12.2018 17:32
Рубрика: Спорт

Юсков выиграл "золото" на дистанции 1500 метров на этапе КМ в Польше

Текст: Артур Нанян

Российский конькобежец Денис Юсков занял первую строчку на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше с рекордом катка. Он показал результат 1 минута 46,783 секунды.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
ЦСКА обыграл на своем поле "Енисей"

Вторым стал представитель Японии Сэйтаро Итинохэ (отставание 0,59 секунды). Замкнул тройку лидеров южнокореец Мин Сук Ким (+1,06). Еще один россиянин Сергей Трофимов финишировал на десятой позиции (+2,39).

Напомним, что всего Кубок мира включает в себя шесть этапов. Последний из них пройдет в марте следующего года в США. Первые два состоялись в Японии - Обихиро и Томакомае. Этап в Польше завершится в воскресенье.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане
Кудрин перечислил риски для российской экономики
СМИ: Британские спецслужбы усилят давление на российский бизнес
Порошенко опубликовал снимок рядом с десантником в символике СС
В Италии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке на концерте