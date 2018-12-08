Юсков выиграл "золото" на дистанции 1500 метров на этапе КМ в Польше

Российский конькобежец Денис Юсков занял первую строчку на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше с рекордом катка. Он показал результат 1 минута 46,783 секунды.

Вторым стал представитель Японии Сэйтаро Итинохэ (отставание 0,59 секунды). Замкнул тройку лидеров южнокореец Мин Сук Ким (+1,06). Еще один россиянин Сергей Трофимов финишировал на десятой позиции (+2,39).

Напомним, что всего Кубок мира включает в себя шесть этапов. Последний из них пройдет в марте следующего года в США. Первые два состоялись в Японии - Обихиро и Томакомае. Этап в Польше завершится в воскресенье.