Минск анонсировал возбуждение уголовного дела по поставкам продукции в СГ

Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Союзное государство, имеющим признаки мошенничества.

Об этом генеральный прокурор РБ Александр Конюк сообщил 8 декабря в Москве перед совещанием в белорусском посольстве в РФ с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий, передает БЕЛТА.

По словам генпрокурора, выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры. "Сейчас мы проводим прокурорскую проверку, результатом которой почти на 100% станет возбуждение уголовных дел по этому поводу", - подчеркнул он.

"Как можно оценить действия этого руководителя? - задал риторический вопрос руководитель надзорного ведомства. - Мы сможем это сделать только в рамках уголовного дела". Чуть позже, уже на самом совещании Конюк уточнил, что речь идет о белорусском молочном заводе, который поставил продукцию в Санкт-Петербург в адрес структуры, до этого признанной банкротом.

По информации генерального прокурора, нанесенный ущерб предварительно оценивается в размере $500 тысяч. Он добавил, что на мошенническую схему с поставками этой же петербургской структуре, как выяснилось, оказались завязаны и некоторые другие белорусские мясо- и молокоперерабатывающие предприятия, а общий размер ущерба оценивается в $1,5 млн.