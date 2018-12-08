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08.12.2018 11:59
Рубрика: Спорт

Пара Забияко-Энберт: Мы готовы бороться за первые места

Текст: Анна Козина
Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт, которая занимает второе место (75,18) после короткой программы в финале Гран-при, отметили, что в хорошей форме подошли к турниру.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

- Сегодня мы на самом деле довольны, мы откатались на максимуме. Получилось и эмоционально, и с нужной концентрацией, которой требует наша программа. Пожалуй, это был лучший прокат сезона. Здорово, что мы попали в финал Гран-при и боремся за первые места, - приводит слова Энберта сайт Международного союза конькобежцев. - Это такое потрясающее чувство: часть сезона позади, программы готовы, элементы отработаны, и ты можешь соперничать на высоком уровне.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Напомним, что в прошлом сезоне Забияко - Энберт стали серебряными призерами олимпийского командного турнира, выиграли "бронзу" на чемпионате Европы и стали четвертыми на чемпионате мира.

Еще один российский дуэт Евгения Тарасова - Владимир Морозов занимают промежуточное третье место (74,04). Партнерша упала с тройного флипа, из-за чего серебряные призеры чемпионата мира получили не самые высокие оценки.

- Я допустила очень грубую ошибку, и конечно, мы не можем быть удовлетворены прокатом. В короткой программе нужно кататься чисто, - прокомментировала Тарасова. - Падение - не следствие каких-то проблем с техникой. Просто не сложилось.

- Мы ошиблись, но смогли собраться и докатать программу до конца и сделать все остальные элементы. Никакой травмы нет, так что мы настраиваемся на произвольный прокат, - добавил Морозов.

Спорт Фигурное катание
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