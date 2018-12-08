Парламент Японии разрешил использование иностранной рабочей силы

Верхняя палата японского парламента после ожесточенных дебатов приняла поправки к закону о контроле над въездом в страну. Эти поправки разрешают нанимать иностранных рабочих.

В течение пяти лет с момента вступления в силу поправок к закону (первое апреля 2019 года), в Японию смогут въехать до 345 тысяч иностранных рабочих, которые будут заняты в 14 отраслях, пишет РИА Новости.

Уточняется, что все рабочие будут разделены на две категории в зависимости от их квалификации. Первая категория получит право въезда на пять лет без семьи. Вторая категория сможет продлевать пребывание в Японии и получит возможность привезти с собой членов семьи. В поправках также оговорено право государства на прекращение выдачи разрешений на въезд, если спрос на рабочую силу будет удовлетворен.

Принятие данного закона обусловлено нехваткой низкоквалифицированной рабочей силы и стремлением государства придать законные рамки найму иностранных рабочих, который в последние годы проводится под видом въезда на "обучение". Часто права иностранцев, приехавших в страну на подобное "обучение", не соблюдаются, они работают в тяжелых условиях за мизерную плату. Только за три года от тяжелых условий труда и отчаяния из-за бесправного положения погибли или покончили жизнь самоубийством 69 так называемых "иностранных стажеров".