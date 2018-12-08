Москвич выстрелил в мешавшую ему спать компанию

На северо-востоке Москвы мужчина выстрелил в компанию людей, распивавших алкоголь в подъезде.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, конфликт произошел в доме № 88 на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, в 6:30 у местного жителя произошел конфликт с компанией, стоявшей в подъезде. Источники ТАСС отмечают, что мужчины выпивали.

Во время ссоры жилец выстрелил в одного из оппонентов, мешавших ему спать, из травматического оружия.

Пострадавший получил ранение. Полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.