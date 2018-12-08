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08.12.2018 18:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москвич выстрелил в мешавшую ему спать компанию

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы мужчина выстрелил в компанию людей, распивавших алкоголь в подъезде.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, конфликт произошел в доме № 88 на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, в 6:30 у местного жителя произошел конфликт с компанией, стоявшей в подъезде. Источники ТАСС отмечают, что мужчины выпивали.

В Москве мужчина выжил после падения с двенадцатого этажа

Во время ссоры жилец выстрелил в одного из оппонентов, мешавших ему спать, из травматического оружия.

Пострадавший получил ранение. Полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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