В субботу после обеда по местному времени пассажиры вынуждено севшего во Владивостоке самолета продолжат путь на остров Хайнань, сообщает РИА Новости.

По словам представителя компании, которой принадлежит самолет, он летел из Хабаровска и в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Владивостока. Причиной стали сбои в работе масляной системы двигателя, сообщили следователи. Началась проверка.

На борту 153 пассажира, они переночевали в гостиницах.

Для продолжения полета туристов на Хайнань из Москвы был вызван другой борт.