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08.12.2018 05:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажиры вынуждено севшего во Владивостоке самолета продолжат путь

Текст: Ольга Журман

В субботу после обеда по местному времени пассажиры вынуждено севшего во Владивостоке самолета продолжат путь на остров Хайнань, сообщает РИА Новости.

В Томске экстренно сел самолет с потерявшей сознание пассажиркой

По словам представителя компании, которой принадлежит самолет, он летел из Хабаровска и в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Владивостока. Причиной стали сбои в работе масляной системы двигателя, сообщили следователи. Началась проверка.

На борту 153 пассажира, они переночевали в гостиницах.

Для продолжения полета туристов на Хайнань из Москвы был вызван другой борт.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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