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08.12.2018 06:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Регионы ДФО будут третьей стороной в договорах аренды морских портов

Текст: Ольга Журман

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поддерживает участие регионов в заключении договоров аренды причалов в портах, сообщает РИА Новости.

Он заявил об этом во Владивостоке, где встретился с врио губернатора региона Олегом Кожемяко, с работниками рыбопромышленного комплекса и представителями хозяйства аквакультуры.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости www.ria.ru
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- С точки зрения заключения новых договоров, мы абсолютно заинтересованы учитывать позицию регионов. Но с точки зрения на будущее - надо посмотреть, как механизм можно реализовать, - сказал Шестаков журналистам.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявлял, что хотел бы обсудить проблему с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По его словам, заключение договоров аренды могли бы идти от "Нацрыбресурса" и субъектов федерации, на территории которых порты находятся.

Федеральное предприятие "Нацрыбресурс" создано для защиты интересов государства в проектах государственно-частного партнерства в рыбопромышленном комплексе. К предприятию относятся Калининградский морской рыбный порт, портовые мощности в Магадане, Охотске, Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Невельске, Владивостоке, Находке и Северо-Курильске, а также суда рыбопромыслового и вспомогательного флота.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Приморский край Владивосток
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