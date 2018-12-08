35-летний актер театра и кино Фанис Сахабутдинов покончил с собой

Актер Набережночелнинского государственного татарского драмтеатра, 35-летний Фанис Сахабутдинов покончил с собой. Об этом сообщил сегодня портал Prochelny.

По имеющимся данным, тело мужа обнаружила его супруга.

Некролог опубликован на сайте театра, где служил артист.

"8 декабря, ушел из жизни актер Фанис Фирдавичсович Сахабутдинов. Коллектив Татарского государственного Академического театра имени Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в нем.

Похороны Сахабутдинова состоятся завтра.

Фанис Сахабутдинов родился в 1983 году в деревне Саклаубаш Сармановского района Татарстана. В 2002-м окончил Казанское театральное училище. После чего был принят в труппу Набережночелнинский государственный татарский драмтеатр. Где сыграл в четырнадцати спектаклях.

В прошлом году Сахабутдинов был номинирован на звание "Лучший актер второго плана" за роль в постановке "В ночь лунного затмения".

Тогда же Фанис, предпочитавший серьезные драматические работы, поделился с поклонниками планами на свою первую "юмористическую" кинороль - в полнометражной татарской комедии "Цветок с яйцами".