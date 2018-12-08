Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой

В Марксовском районе Саратовской области инспекторы ГИБДД были вынуждены применить оружие для задержания пьяного водителя. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на трассе Маркс-Энгельс вечером 7 декабря. Сотрудники госавтоинспекции потребовали у водителя остановить автомобиль, у которого не горела передняя фара. За рулем была женщина. Вместо того, чтобы выполнить требования полицейских, она прибавила скорости. Сотрудники ГИБДД поняли, что водитель пьяна, и поехали догонять ее. При этом они неоднократно требовали, чтобы женщина остановила машину.

В районе села Бобровка один из сотрудников выстрелил несколько раз в воздух из табельного оружия - пистолета Макарова. Но и после предупреждения водитель не отреагировала. Затем инспектор выстрелил шесть раз по колесам автомашины. Автомобиль съехал в кювет. Женщина не пострадала, уточнили в полиции.

В отношении нарушительницы составлен протокол по статье КоАП России "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Это первое подобное задержание для женщины.

Сейчас также проводится проверка по факту применения инспекторами ГИБДД табельного оружия.