Сеул переполнен слухами о грядущем визите Ким Чен Ына

Южнокорейские политики, журналисты и значительная часть обычных людей сейчас вовсю обсуждают широко циркулирующие по Сеулу слухи об ожидающемся приезде лидера КНДР Ким Чены Ына. Со ссылкой на самые разные "достоверные" и "хорошо осведомленные", но неизменно анонимные источники озвучены уже несколько дат, когда руководитель Страны чучхе может приехать в южнокорейскую столицу. Есть самые подробные предположения и поводу программы пребывания Кима на Юге, только вот сами власти Севера пока молчат.

Впрочем, как отмечают эксперты, это обычная манера поведения для КНДР, когда дело касается их "первого лица", все станет известно буквально накануне самого мероприятия. В любом случае, как показывают опросы, большинство южных корейцев считают, что приезд Кима к ним будет иметь положительный результат, а потому южане поддерживают визит несмотря на возможные неудобства.

Напомним, что 18-20 сентября этого года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил с официальным визитом КНДР, где его очень тепло принял председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Обычные северные корейцы вообще неизменно устраивали овации Муну. Главы Юга и Севера помимо Пхеньяна побывали также и на вершине священного для всех корейцев вулкана Пэкту. В ответ Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына приехать в Сеул, а также посетить южнокорейский вулкан Халла на курортном острове Чечжу. Ким принял приглашение, пообещав приехать в гости. Мун Чжэ Ин потом заявил, что ответный визит Ким состоится до конца 2018 года.

12-14 декабря, только 13 декабря, 18-20 декабря, 17 декабря или вообще следующий год - такие сроки посещения Ким Чен Ына Южной Кореи сейчас озвучены разными источниками и активно обсуждаются в Сеуле. Издание "Чосон Ильбо", ссылаясь на президента Мун Чжэ Ина, заявило, что лидер РК "официально пригласил Ким Чен Ына посетить Сеул 13-14 декабря". Бывший министр объединения РК Чон Се Хён в интервью радиостанции TBS сказал, что логично ожидать Кима 18-20 декабря, так как 17 декабря исполнится семь лет со дня смерти Ким Чен Ира, а 24 декабря отмечается день рождения бабушки Кима - Ким Чжон Сук, которая была женой основателя КНДР Ким Ир Сена.

Пошли также слухи, что Мун Чжэ Ин с помощниками уже провел экстренное совещание, якобы получив точную дату визита от Кима. Некоторые чиновники были вызваны из краткосрочных отпусков. Кроме того, администрация президента РК активизировала контакты с посольством США в Сеуле, координируя программу визита.

Но это все слухи. Официально представители администрации президента РК, а также различные министры раз за разом повторили одно и тоже: "У нас нет точной даты визита, сообщения о разных точных сроках не соответствуют действительности". Впрочем, тут же чиновники признают, что "надеются, что Ким приедет до конца текущего года", а потому все в правительстве Юга "находятся в состоянии полной готовности к самым разным вариантам".

В любом случае, как отмечают эксперты, ответ КНДР о визите Кима должен поступить в ближайшие два-три дня, потому что дальнейшая задержка не позволит подготовиться. А работу с учетом очень необычного статуса гостя придется провести огромную, в первую очередь в сфере безопасности. До этого лидер КНДР ни разу не посещал Южную Корею, если не считать кратковременного визита 27 апреля в южнокорейскую часть демилитаризованной зоны в Пханмунчжоме. Но настоящего визита со стороны руководителя Севера в Южную Корею еще не было.

Судя по другим слухам, власти Южной Кореи уже действительно провели большую подготовку "к различным вариантам". Стало известно о том, что на территории некоторых достопримечательностей Сеула и в ряде гостиниц уже побывали группы из администрации президента РК, которые выясняли условия для возможного проживания и приезда Ким Чен Ына. Кроме того, с учетом ожидающейся поездки на вулкан Халла прямо до вершины пешком добрался губернатор провинции Чечжу, изучив пути подхода двух лидеров. В итоге пришли к выводу, что Муна и Кима, если они правда доберутся до Чечжу, придется доставлять на вершину вулкана на вертолете, высадив прямо в кратер или в непосредственной близости, чтобы не надо было карабкаться по крутым склонам.

Власти Юга уже также зарезервировали возможность аренды на 16-20 декабря крупного выставочного комплекса СОЕХ на юге Сеула. В одном из его громадных залов собираются устроить пресс-центр в случае приезда Ким Чен Ына в Сеула. Ожидается, что освещать это событие соберутся в общей сложности около пяти тысяч журналистов из десятков стран мира.

Появились предположения и поводу возможной программы визита Ким Чен Ына в Южную Корею. Среди мест, где вероятность появления Кима наиболее велика, названа сеульская телебашня N-Tower на вершине горы Намасан, Олимпийский комплекс в административном округе Сонпха столицы Южной Кореи, уже названный вулкан Халла на острове Чечжу. Кроме того, по словам сотрудников администрации президента РК, очень высока вероятность, что Ким Чен Ын через всю Южную Корею проедет на высокоскоростном составе КТХ, проследуя по диагонали через всю страну - из Сеула в Пусан. Лидер КНДР уже неоднократно вспоминал про хорошие железные дороги Юга и конкретно про поезд КТХ, на котором успела проехаться его младшая сестра Ким Ё Чжон, которая в составе делегации Севера приезжала на открытие Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в феврале этого года.

Что касается отношения самих жителей Юга к возможному визита лидера той страны, которую еще совсем недавно считали главным врагом, то оно неоднозначное. Хватает и тех, кто выступает против приезда Кима. Однако, как показали недавние исследования, большинство южан будут рады видеть Кима в гостях на Юге. Согласно недавнему опросу, более 61 процента южных корейцев положительно отнеслись к визиту Кима, сказав, что мероприятие поможет улучшить межкорейские отношения и укрепить мир и стабильность на Корейском полуострове. Так что можно с уверенностью сказать, что на Юге Ким Чен Ына ждут и будут рады видеть.

Проблема, что по поводу дат поездки официального ответа от КНДР пока нет. Не исключено, что придется переносить и на январь 2019 года. Однако доминируют надежды, что власти Севера дотянут до последнего и в итоге буквально накануне скажут, что "вождь решил ехать". Как отметил "Российской газете" дипломатический источник, имевший опыт работы с КНДР, данная тактика характерна для Северной Кореи. "Когда дело касается визита первого лица, вождя, то КНДР проявляет небывалую секретность во всем и до последнего момента не говорит принимающей стороне, когда это будет. Потом сообщают и начинается небывалая спешка. Это делается, чтобы обеспечить безопасность Кима. Пожалуй, что так будет и сейчас. Если Ким намерен приехать в Сеул до конца года, то ответ получим в течение ближайших дней", - пояснил эксперт "Российской газете".

Между тем

Недалеко от здания администрации президента Республики Корея в Сеуле появился огромный плакат, на котором изображены пожимающие друг другу руки лидеры Юга и Севера Кореи. Местные чиновники и не скрывают, что плакат вывешен в связи с ожидающимся визитом Ким Чен Ына, но по-прежнему не могут уточнить дату. Вместе с тем, в политических кругах Южной Кореи поползли новые слухи: точную дату визита Кима назовут уже в воскресенье или понедельник, то есть ждать осталось совсем немного. Противники Северной Кореи из числа представителей общественных организаций консервативной направленности тоже заявили, что они активизировали свои приготовления к приезду Кима. Критики намерены встретить Ким Чен Ына в Сеуле пикетами, демонстрациями протеста и требованиями принести извинения за прошлые "провокации и преступления". Правда Кима будет ждать и "группа поддержки" из числа различных организаций, которые выступают за развитие межкорейского сотрудничества.