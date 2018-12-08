У звезды сериала "Саша+Маша" Елены Бирюковой диагностировали рак

У 48-летней российской актрисы театра, кино и ТВ Елены Бирюковой, сыгравшей главную женскую роль в многосерийной телевизионной комедии "Саша+Маша", был диагностирован рак яичников.

Но, к счастью, сейчас болезнь отступила. О чем артистка рассказала в интервью "Светской хронике".

По словам Елены, страшный диагноз врачи поставили, когда ей не было еще и 35 лет. И, как признается артистка, узнав об онкологическом заболевании, она практически похоронила себя заживо - впала в затяжную депрессию. В какой-то момент, на изломе, поняв, что дальше так продолжаться не может - Бирюкова собрала волю в кулак и начала бороться за свою жизнь. И одержала победу.

"Нужно понимать, что никакой истерикой и переживаниями ничего не изменишь: нужно стремиться что-то делать", - делится артистка опытом. Отмечая и про еще более печальные стороны: ее тогдашний мужчина, театральный режиссер, которому Елена родила дочь Александру, ничем не поддерживал актрису, и в самый критический момент просто уехал в другой город ставить спектакль.

Елена признается, что именно это-то и было самым ужасным. После чего пара рассталась, и актриса встретила другого, бизнесмена. В 2012-м у них родилась дочь Аглая.

Отметим, что до режиссера и бизнесмена артистка состояла в отношениях с рокером Александром Романовским из небезызвестной минской группы "Дети лейтенанта Шмидта".

Елена Бирюкова родилась в 1970 году в Минске в семье инженеров. В 1996-м окончила РАТИ, мастерскую Хейфеца. До 2003 года работала в Московском академическом театре имени Маяковского. Экранный дебют - комедия Астрахана с Абдуловым и Прокловой "Желтый карлик". Далее снялась в фильмах и сериалах "Дедушка моей мечты", "Пятница, 12", "Счастливы вместе", "Универ", "Одна за всех", "Любовь на сене".

"Саша+Маша" - одна из трех десятков адаптаций французского шоу Un gars, une fille. В России выходила на протяжении пяти сезонов с 2003 по 2005 год, став одним из наиболее рейтинговых проектов канала ТНТ.