Новости

Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка 18:44
Вышел трейлер экранизации Агаты Кристи с Малковичем и "Роном Уизли" 18:26
У звезды сериала "Саша+Маша" Елены Бирюковой диагностировали рак 18:15
Сергей Безруков показал первое фото с новорожденным сыном 18:05
35-летний актер театра и кино Фанис Сахабутдинов покончил с собой 17:50

Умерла первая профессиональная актриса Латвии Астрида Гулбе

Наше кино
    08.12.2018, 17:39
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Этюды о браке" (1967). Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма "Этюды о браке" (1967). Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Этюды о браке" (1967). Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса театра и кино, первая профессиональная киноактриса Латвии Астрида Яновна Гулбе скончалась на девяностом году жизни 4 декабря.

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Латвийское объединение кинематографистов.

Астрида Гулбе родилась в 1929 году в Лиепае в семье солистов Лиепайской оперы. Получила актерское образование во Всесоюзном Государственном институте кинематографии (ВГИК) в Москве, который закончила в 1955 году - актерский факультет.

С того же года работала на эстраде в Рижской государственной филармонии в ансамбле Sakta. В 1957 по 1961 год - актриса Лиепайского государственного театра, в 1961-1991 годах - актриса Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР.

Экранный дебют - историческая драма Рижской киностудии "Весенние заморозки" (1955). Самые известные роли - Анита из драмы "Сын рыбака" (1957), Ева из революционной драмы "За лебединой стаей облаков" того же года.

Плюс картины "Часы капитана Энрико", "К новому берегу", "И капли росы на рассвете", "Когда сдают тормоза", "Маленькие страсти", "В тени смерти".

Муж - ныне покойный художник-постановщик Дайлис Рожлапу ("Слуги дьявола на чертовой мельнице", "Стрелы Робин Гуда"). Дети - близнецы Даце и Ева, художники-аниматоры кукольных фильмов.

Прощание с актрисой пройдет 11 декабря в 14:00 в большом зале Рижского крематория.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Стали известны подробности о 25-м фильме про Джеймса Бонда 07.12.2018
Видео: все очень грустно и эпично в трейлере новых "Мстителей" 07.12.2018
Джоди Уиттакер продолжит играть главную роль в "Докторе Кто" 07.12.2018
Майкл Дуглас ответил на обвинения в публичной мастурбации 07.12.2018
⧣ утраты
Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
Умер вокалист и гитарист панк-группы Buzzcocks Пит Шелли 07.12.2018
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 06.12.2018
На 90-м году жизни умерла актриса Галина Анисимова 06.12.2018
⧣ СССР
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
Представитель Леонтьева прокомментировал заявление об уходе со сцены 06.12.2018
Ольга Кабо отметит юбилей оригинальным спектаклем 05.12.2018
В Киеве умер 93-летний актер, ветеран ВОВ Николай Рушковский 05.12.2018
⧣ Латвия
Фото: Геннадий Усоев/ РИА Новости
Лайма Вайкуле не собирается уезжать за границу 06.12.2018
Автономер "Москвича", в котором погиб Виктор Цой, уйдет с молотка 27.10.2018
Умершего от рака мозга Михаила Задорнова не будут хоронить в России 10.11.2017