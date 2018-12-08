Умерла первая профессиональная актриса Латвии Астрида Гулбе

Кадр из фильма "Этюды о браке" (1967). Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса театра и кино, первая профессиональная киноактриса Латвии Астрида Яновна Гулбе скончалась на девяностом году жизни 4 декабря.

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Латвийское объединение кинематографистов.

Астрида Гулбе родилась в 1929 году в Лиепае в семье солистов Лиепайской оперы. Получила актерское образование во Всесоюзном Государственном институте кинематографии (ВГИК) в Москве, который закончила в 1955 году - актерский факультет.

С того же года работала на эстраде в Рижской государственной филармонии в ансамбле Sakta. В 1957 по 1961 год - актриса Лиепайского государственного театра, в 1961-1991 годах - актриса Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР.

Экранный дебют - историческая драма Рижской киностудии "Весенние заморозки" (1955). Самые известные роли - Анита из драмы "Сын рыбака" (1957), Ева из революционной драмы "За лебединой стаей облаков" того же года.

Плюс картины "Часы капитана Энрико", "К новому берегу", "И капли росы на рассвете", "Когда сдают тормоза", "Маленькие страсти", "В тени смерти".

Муж - ныне покойный художник-постановщик Дайлис Рожлапу ("Слуги дьявола на чертовой мельнице", "Стрелы Робин Гуда"). Дети - близнецы Даце и Ева, художники-аниматоры кукольных фильмов.

Прощание с актрисой пройдет 11 декабря в 14:00 в большом зале Рижского крематория.