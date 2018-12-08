В Италии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке на концерте

В итальянской провинции Анкона результате давки на концерте в клубе шестеро погибли и около 35 человек получили ранения. Из них 12 находятся в тяжелом состоянии, жизни некоторых в опасности.

Об этом заявил начальник местного полицейского управления Оресте Капоказа, пишет РИА Новости. Ранее газета Repubblica сообщила, что на рэп-концерте пострадали около 120 человек. По данным полиции среди погибших пять несовершеннолетних (три девушки и два молодых человека) и одна женщина - мать одного из подростков.

В ходе концерта кто-то распылил "едкий спрей", спровоцировав панику. На выходе возникла давка. По сообщениям очевидцев, в клубе находились около тысячи человек.