В кинотеатре "Иллюзион" впервые показали оперу "Марни" Нико Мьюли

Оперу "Марни" Нико Мьюли из нью-йоркской Метрополитен Опера впервые показали в кинотеатре "Иллюзион". "Марни" - произведение, написанное Нико Мьюли по одноименному роману Уинстона Грэма и культовому фильму Альфреда Хичкока.

То, что удалось композитору Нико Мьюли и режиссеру Майклу Майеру, вместе работавшим над постановкой, это создать по-настоящему "хичкоковскую" атмосферу: и зловещий саспенс, и тревожные воспоминания детства, мучающие главную героиню - клептоманку Марни. Пять статистов в черных пальто и шляпах олицетворяют страх Марни, а четыре женщины (двойники в "анилиновых" платьях) - ее внутренние метания. Голоса женщин-призраков выписаны у Нико Мьюли в хоровых партиях. Эти приглушенные, будто льющиеся из бездны подсознания голоса сочетаются богатыми обертонами меццо-сопрано Изабель Леонард (Марни), которая в актерских решениях напоминает Типпи Хедрен, игравшую Марни в фильме Хичкока.

Надо заметить, что используя в спектакле символику цвета и действия, режиссер не уходит в условность: в его "Марни" интроспективные эпизоды переплетаются с реалистическими картинами Англии 1950-х годов. Действие спектакля переносится то в офис с клерками, то в каюту роскошного лайнера, то на кладбище. Окружение Марни композитор характеризует богатой палитрой музыкальных красок, используя для раскрытия каждого образа музыкальный инструмент, тембр которого соответствует сущности персонажа. Для матери главной героини Мьюли выбирает "ворчащий" звук альта, с тембром которого отлично сочетаются темный грудной голос меццо-сопрано Денис Грейвз. Сладострастного Терри Ретланда в опере сопровождает приглушенный звук трубы и надрывный вокал контртенора Йестина Дэвиса. Марка Ретланда - мужа Марни - характеризует громогласный тромбон. Оркестр Метрополитен опера под управлением Роберта Спано искусно сочетал прозрачные переливы арфы и колокольчиков с пронзительным, экспрессионистским tutti, создавая магнетически завораживающий мир человеческого подсознания.

Справка "РГ"

"Марни" - третья опера 37-летнего американского композитора Нико Мьюли и его вторая работа на сцене Метрополитен Опера (после оперы "Two Boys", впервые показанной в 2013 году). За основу либретто был взят одноименный роман Уинстона Грэма, но отправной точкой для создателей послужил фильм Хичкока. Хотя мировая премьера оперы состоялась в 2017 году на сцене Английской национальной оперы в Лондоне, она изначально заказывалась именно для Метрополитен, где впервые была представлена 19 октября 2018 года. Московские показы "Марни”, стартовавшие в "Иллюзионе”, пройдут теперь в кинотеатрах "Формула Кино ЦДМ", "Салют", "СИНЕМА ПАРК Калужский" и "Балтика" 7, 9, 16 и 26 декабря.