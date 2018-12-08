ВМС Канады изъяли у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина

В рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE военные моряки Канады задержали более 17 тонн кокаина. Наркотики были изъяты у контрабандистов у берегов Латинской Америки. Об этом сообщает канадское министерство национальной обороны.

Уточняется, что операция, которая длилась с октября, была завершена седьмого декабря. В ней были задействованы корабли HMCS Edmonton, HMCS Nanaimo и HMCS Moncton, а также разведывательный самолет CP-140 Aurora. Канадские моряки работали в акватории Тихого океана и в Карибском бассейне, взаимодействуя с ВМС США, пишет ТАСС.

Международная операция CARIBBE проводится с 2006 года. В ней принимают участие флот и авиация Канады, США, Франции, Великобритании, Испании и Нидерландов. Военнослужащие активно патрулируют акватории Карибского бассейна, Мексиканского залива, работают у тихоокеанских берегов Латинской Америки, в том числе таких стран, как Эквадор и Колумбия.