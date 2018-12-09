27-летний актер из "Возвращения Мухтара" Тарас Мельничук умер от рака

Актер театра и телевидения Тарас Мельничук скончался после продолжительной болезни на 28-м году жизни 8 декабря в Киеве.

Последние четыре года Тарас боролся с раком крови, и в 2016-м недуг отступил - Мельничук вернулся на сцену. Но позже у артиста нарушилась работа почек, кроме того, раковые клетки обнаружили у него в кишечнике.

Некролог опубликован в Facebook-аккаунте Министерства культуры Украины. "Ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом - острым миелоидным лейкозом", - говорится в нем.

Тарас родился 3 октября 1991 года. В 2011-м окончил школу актерского мастерства Film.ua, годом позже - Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого - по специальности актер театра и кино. Работал на телевидении, в частности - на детской передаче "Школа Доктора Комаровского".

С 2013-го - актер труппы Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди работ - "Снежная королева", "Ревизор" (Хлестаков), "Ромео и Джульетта" (Ромео).

На экранах - с 2012-го. Сыграл в таких российских, украинских и российско-украинских сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Всё вернется", "Дело для двоих", "Сны", "Пес", "Певица", "Центральная больница", "Ментовские войны. Киев", "Две жизни", "Первая мировая".